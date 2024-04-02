【PHOTO】SUPER JUNIOR ソンミン＆キム・ヒジェ＆BESTie カン・へヨンら「ザ・トロットショー」に出演
1日午後、ソウル麻浦（マポ）区上岩洞（サンアムドン）のSBSプリズムタワーにてSBS FiL「ザ・トロットショー」の生放送が行われた。
同日、SUPER JUNIORのソンミン、キム・ヒジェ、BESTieのカン・へヨン、ホン・ジユン、オ・ユジン、ウン・ガウン、ハンガン、チャン・ソンホ、チョン・ヘリン、キム・テヨン、ヨンギ、チョン・ソジュ、ボク・ジウン、DooRi、チェ・ユナ、チョ・ミョンソプ、ペ・アヒョン、コン・フン、イ・ソル、ソン・テジンらが出演した。
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