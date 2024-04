(G)I-DLE ウギ、4月23日にソロデビュー決定！1stミニアルバム「YUQ1」スケジューラーを公開

(G)I-DLEのウギがソロデビューする。本日(2日)、公式SNSを通じて1stミニアルバム「YUQ1」のスケジューラーが公開された。スケジューラーによると、今月3日から先行公開曲「Could It Be」と関連したコンテンツを皮切りに、トラックリストとコンセプトトレーラー、コンセプトイメージ、オーディオスニペット(Audio Snippet)、ミュージックビデオの予告映像など、様々なプロモーションが展開される予定だ。

特に、スケジューラーのイメージの中のあちこちに登場するキャラクターをはじめ、アルバムのタイトル「YUQ1」のロゴもウサギを形象化し、新譜のコンセプトに対する好奇心を刺激する。また、グループではなく、ソロアーティストとして披露するウギのアイデンティティは何なのか、早くもグローバルファンの関心が集まっている。これまで彼女は(G)I-DLEのメンバーとして活動し、無限の可能性を証明してきた。ハスキーな中低音ボイスでボーカルやラップなど、抜群の表現力を見せただけでなく、ドラマのOST(挿入歌)、ジャンルを問わない各番組への出演など、多方面で活躍しながら、活動の幅を広げてきた。その他にも「i'M THE TREND」「LOST」「Giant」「LIAR」など、(G)I-DLEのアルバムのクレジットにも名を連ね、自分だけのカラーを構築した。1stミニアルバム「YUQ1」は今月23日午後6時、各音楽配信サイトを通じてリリースされ、フィジカルアルバムは24日に発売される。