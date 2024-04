ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、「ユニバーサル・イースター・セレブレーション」を2024年6月30日(日)まで開催中。毎年好評の「ゴー! ゴー! イースター・マーチ」は、エンターテイナーやキャラクター、ゲストが一体になれるストリート・ショーとしてさらにパワーアップ。キュートでカラフルな装いに身を包んだセサミストリート、ハローキティ、ピーナッツ、ミニオンなどの仲間たちが行進しながら登場し、オリジナルの“たまごダンス”を一緒に踊って楽しめる。

【写真】カラフルでキュートな限定グッズも登場!

さらに、イースター仕様のデコレーションが施されたパーク内で限定イベントも盛りだくさん。本記事では、キュートなミニオンと会えるグリーティングと限定グッズを紹介する。

■ウサギやヒヨコに扮したミニオンが超キュート!今だけのグリーティング

ウサギの耳が生えたミニオンやカラフルな卵など、この時期だけのデコレーションに彩られたミニオン・パークでは、「ミニオン・メチャカワ・イースター・グリーティング」を開催中。限定コスチュームを着たミニオンたちが登場し、ハイタッチやハグなど間近でふれあいを楽しめる。

ピンクがアクセントカラーになったウサギに扮したボブ、くちばしとふわふわの羽毛が印象的なヒヨコ姿のスチュアート、カラフルな鳥の巣がかわいいケビンたちに、ライターと編集担当も大興奮。カメラに向かってポーズをとってくれたり、近づいてきてくれたりと、サービス精神旺盛なのがうれしい!ピョコピョコした動きやうしろ姿のしっぽなど、すみずみまでかわいさを堪能した。

限定コスチュームのミニオンがキュートに揺れるキーチェーンや、ふわふわのウサギ耳カチューシャもぜひゲットしたい。

■パステルカラーのハローキティやスヌーピーにキュン!限定グッズをチェック

カラフルな花や卵でデコレーションされた「ユニバーサル・ワンダーランド」でも、春限定のグッズが手に入る。

スヌーピーのカチューシャは、横に垂れる黒い耳と大きなウサギの耳がキュート。カラフルなジャケットでおめかししたぬいぐるみは、ウッドストックの卵型ポシェットなど細部までかわいいが詰まっている。

ハローキティのカチューシャは、立体のお花が付いたリボンがポイント。スヌーピーのものと同じく、ワイヤー入りのウサギ耳は好きな形に曲げられる。着用すると、耳が合計6つになるのもおもしろい。

パステルカラーのコスチュームを着たぬいぐるみは、フリルが重ねられたスカートや下まつ毛にも注目。タイニーチャムの卵型ポシェットもかわいい!

さらに「ユニバーサル・ワンダーランド」では、期間限定グリーティング・ショー「ユニバーサル・ワンダーランド・ファン・ファン・ミュージック」も見逃せない。春だけの特別なかわいい世界に包まれて、キャラクターと一緒に踊ろう!

パークのあちこちでカラフルなデコレーションが施され、歩くだけでも楽しいイースター期間。グッズはもちろん、限定のサンドウィッチやケーキなど、フードも充実している。今だけの姿のキャラクターたちに会いに、春のパークに出かけよう!

取材・文=上田芽依

撮影=大西二士男

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

Minions and all related elements and indicia TM & (C) 2024 Universal Studios. All rights reserved.

TM & (C) 2024 Sesame Workshop

(C) 2024 Peanuts Worldwide LLC

(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. EJ4031903