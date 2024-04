明治が手掛ける「明治おいしい牛乳」と、人気TVアニメ「鬼滅の刃」のコラボレーションキャンペーン第4弾が、2024年4月1日(月)よりスタート!

第4弾のキービジュアルには、おいしさに全集中というメッセージのもと「明治おいしい牛乳隊」として柱メンバーが勢ぞろい。

また期間中、対象商品に付いている応募マークを集めて申込すると、限定デザインのループキャップボトルやオリジナルキーホルダーが当たるほか、全国5箇所をジャックした街中での特大広告やラジオ広告も展開されます☆

明治おいしい牛乳「鬼滅の刃」キャンペーン第4弾

開催期間:2024年4月1日(月)〜5月31日(⾦)

応募締め切り:2024年5月31日(⾦) ※当日消印有効

「明治おいしい牛乳」と「鬼滅の刃」 キャンペーン第4弾が、2024年4月1日からスタート。

キービジュアルには、おいしさに全集中というメッセージのもと「明治おいしい牛乳隊」として柱メンバーが描き下ろされ、初めて柱メンバー全員が勢揃いしました。

4度目となる今回のコラボレーションでは、「明治おいしい牛乳」対象商品に付いている応募マークを集めて応募すると、抽選でオリジナルグッズをプレゼント。

さらに、抽選で外れても13種類のオリジナルキーホルダーが当たる、Wチャンスも用意されています。

また、ラジオ広告の展開や「明治おいしい牛乳隊」の街中ジャックで、キャンペーンを盛り上げます!

抽選で当たる「オリジナルループキャップボトル」

当選数:500名

サイズ:直径 65×⾼さ 250mm

素材:アルミ・PP /シリコン

容量:600ml

対象商品の応募マーク3点分で応募すると、抽選でufotable 描き下ろしキャラクターデザインの「オリジナルループキャップボトル」をプレゼント。

「明治おいしい牛乳」を片手に持った「明治おいしい牛乳隊」の柱メンバーがデザインされています☆

※全5種の中から1点プレゼント(デザインは選べません)

※賞品の内容・デザインは変更される場合があります

Wチャンスで当たる「オリジナルキーホルダー 」

当選数:9,500名

サイズ:幅 50×50mm

素材:アクリル

「オリジナルループキャップボトル」の抽選に外れた方の中から、さらに抽選で当たるWチャンス賞。

Wチャンスでは、「竈門炭治郎」や「竈門禰豆子」「我妻善逸」のほか柱たち全13種の「オリジナルキーホルダー」が合計9,500名に当たります。

「オリジナルキーホルダー」は、キャラクターが手に「明治おいしい牛乳」を持って、青と白の羽織を着た全13種類のオリジナルデザインです☆

※全13種の中から1点(デザインは選べません)

※賞品の内容・デザインは変更される場合があります

「明治おいしい牛乳」×「鬼滅の刃」ラジオ広告展開

期間:2024年5月13日(月)〜2024年5月31日(⾦)

展開広告媒体:Spotify 及び radiko

キャンペーンに合せて「竈門炭治郎」(CV:花江夏樹)や「我妻善逸」(CV:下野 紘)、「嘴平伊之助」(CV:松岡禎丞)が「明治おいしい牛乳」の美味しさや魅力を伝えるラジオ広告を展開。

3⼈のキャラクターが繰り広げる掛け合いを楽しめます!

「明治おいしい牛乳隊」が全国5箇所をジャック

期間:2024年5月13日(月)〜5月19日(日)

鬼滅の刃「明治おいしい牛乳隊」は都内だけでなく、地方の都市にも突然出現し、キャンペーンを盛り上げます。

出現するのは、新宿・名古屋・札幌・大阪・博多の国内全5箇所。

「明治おいしい牛乳隊」のキャンペーンビジュアルなどに出会えます☆

抽選で当たるオリジナルグッズのほか、ラジオ広告や「明治おいしい牛乳隊」の街中ジャック広告も。

明治おいしい牛乳「鬼滅の刃」キャンペーン第4弾は、2024年4月1日〜5月31日までの期間限定で開催です☆

©吾峠呼世晴/集英社・アニプレックス・ufotable

※画像はイメージのため最終デザインは変更される可能性があります

