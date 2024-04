SEVENTEEN、ベストアルバム「17 IS RIGHT HERE」トラックリストを公開

SEVENTEENが9年間の歩みを盛り込んだベストアルバムを発売する。SEVENTEENは4月2日、公式SNSを通じて韓国ベストアルバム「17 IS RIGHT HERE」のトラックリストHiddenバージョンを公開した。CD1とCD2で構成されたトラックリストのイメージは、彼らの名前を輝かせた歴代のタイトル曲が盛り込まれている。映画「グランド・ブダペスト・ホテル」のオリジナルイラストで有名なマックス・ダルトン(Max Dalton)が参加したベストアルバムのカバーイメージが活用されており、目を引く。

CD1には日本デビューアルバムのタイトル曲「CALL CALL CALL!」並びに「Happy Ending」「Fallin' Flower」「24H」「Not Alone」「Power of Love」「DREAM」「Ima -Even if the world ends tomorrow-」など、これまで発売された日本アルバムのタイトル曲を韓国語に翻訳した8曲が収録されている。ジッパーで閉じられ、ベールに包まれたトラックにも関心が高まっている。CD2には韓国アルバムのタイトル曲20曲が収録される。デビュー曲「Adore U」から「MANSAE」「Pretty U」「VERY NICE」「BOOM BOOM」「Don't Wanna Cry」「CLAP」「THANKS」「Oh My」「Home」「毒:Fear」「Left&Right」「HOME;RUN」「Ready to love」「Rock with you」「HOT」「_WORLD」「F*ck My Life」「孫悟空(Super)」「God of Music」まで、SEVENTEENのすべての瞬間が盛り込まれた。彼らの過去、現在、未来の集大成となるベストアルバム「17 IS RIGHT HERE」は、彼らのシグネチャーサウンドの「SEVENTEEN RIGHT HERE」を活用したアルバム名だ。このように、今回のベストアルバムは「13(メンバー)+3(ユニット)+1(一つのチーム、CARAT)=17(SEVENTEEN)」の数式に合わせ、SEVENTEENを完成させるすべての人たちが集まり、9年間の時間を記念するアルバムになると期待される。SEVENTEENは韓国と日本の超大型スタジアムでアンコールツアー「SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' AGAIN」を開催中だ。