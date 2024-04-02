¡ÖÎáÏÂ¤Î¸×¡×´ä°æÎÉÌÀ»á¤¬¸ì¤ë¡¡¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥ÖÎòÂå¤Î¿Íµ¤½Ð±é¼Ô¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡Ö¼«¿®¡×¡¡¤³¤ì¤¬À®¸ù¤ÎÈë·í¤À¡ª
¡¡¿Íµ¤¥Ó¥¸¥Í¥¹·Ï¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÎáÏÂ¤Î¸×¡¡£Ã£È£Á£Î£Î£Å£Ì¡×¤ò¼çºË¤¹¤ë´ä°æÎÉÌÀ»á¡Ê£¶£´¡Ë¤¬Ãø½ñ¡ÖÌÔ¸×¤òÂ«¤Í¤ë¼çºËÏÀ¡×¡Ê£´·î£³Æü¡¢ÀÄ»Ö¼Ò¡Ë¤ò´©¹Ô¡£Æ±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÏÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤¬£±£±£´Ëü¿Í¡¢ÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï£·²¯²ó¤òÄ¶¤¨¤ë¿Íµ¤¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î¼Â¶È²È¤¬¡Ö¸×¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¿Ãæ¡¢´ä°æ»á¤¬À®¸ù¼Ô¤ÎÈë·í¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËÌòÎ©¤Ä¥Ò¥ó¥È¤òÀ¹¤ê¹þ¤ß¤Ä¤Ä¡¢¶¯Îõ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¸×¤È¸ÄÀÇÉ¤¾¤í¤¤¤Î»Ö´ê¼Ô¤ÎÁÇ´é¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÉñÂæÎ¢¤«¤é¥ä¥Ð¤¤»ö·ï¤Î¿¿Áê¤Þ¤Ç¡¢´ä°æ»á¤Ë¤·¤«½ñ¤±¤Ê¤¤ÏÃ¤ò×ÖÅÙ¤»¤º¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿°ìºý¤À¡£
¡¡Æ±½ñ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÎáÏÂ¤Î¸×¡×¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÎÓ¾°¹°»á¡¢·¬ÅÄÎ¶À¬»á¡¢¥È¥â¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤³¤Èã·Æ£Í§À²»á¡¢°ÂÆ£¸ù°ìÏº»á¡¢¥É¥é¥´¥óºÙ°æ»á¡¢ÅâÂôºÚ¡¹¹¾¥Þ¥Þ¡¢¹âß·Íµª»á¡¢ÌÐÌÚÅ¯Ìé»á¤é¸×¤¿¤Á¤Î¤Þ¤µ¤«¤ÎÁÇ´é¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢°Õ³°¤Ê¿Íµ¤¼Ô¤â¸×¤È¤·¤ÆÂ¿¿ô½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¡È¿Í´ÖÀ¤ò¸«È´¤¯¡É¤³¤È¤ò¤Ê¤ê¤ï¤¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë´ä°æ»á¤¬¤½¤Î¿Íµ¤¤ÎÈë·í¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥«¥ê¥¹¥Þ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î¥Ò¥«¥ë¤Ï»Ö´ê¼Ô¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡Ö²¶¤Î²ÁÃÍ¡¢¤¤¤¯¤é¤Ç¸«ÀÑ¤â¤ë¤Î¡©¡×¤È¥¿¥ó¥«¤òÀÚ¤Ã¤Æ¡¢£±²¯±ß¤ò¤«¤Ã¤µ¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡´ä°æ»á¤Ï¡Ö¿Íµ¤¤ÎÈë·í¤Ï¡È¼«¿®¡É¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢ËÍ¤ÏÈà¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤éÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÜÅö¤Ï¼«¿®¤¬¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤âÈà¤ÏÆ¬¤ÎÃæ¤Ç·×»»¤·¤Æ¡¢Â¾¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬°Û¾ï¤Ê¤ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í´Ö¤À¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òºî¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆËÜÅö¤ËÃÏÆ¬¤¬È´·²¤ËÎÉ¤¤¡£²ñÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤ËÆ¬¤ÎÃæ¤¬Á´¤ÆÀ°Íý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢´ÖÈ±¤òÆþ¤ì¤º¤Ë¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤ë¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ò¡ØÎáÏÂ¤Î¸×¡Ù¤Ç¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Å·ºÍ¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ò¥«¥ë¤¯¤ó¤È¥É¥é¥´¥óºÙ°æÀèÀ¸¤À¤±¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¸µ£²¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë´ÉÍý¿Í¤Ç¼Â¶È²È¤Î¤Ò¤í¤æ¤»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤°¤é¤¤Êª¹ø¤Î½À¤é¤«¤¤Êý¤Ç¤¹¡£Èó¾ï¤ËÆ¬¤¬ÎÉ¤¯¡¢½é¤á¤Æ¤Î½Ð±é»þ¤Ç¤â¤¹¤°¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤É¤¦Î©¤Á²ó¤ì¤Ð¤è¤¤¤«¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ð¤Ã¤¿¤ê²ñ¤Ã¤¿»þ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¥ª¡¼¥é¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¿¤À¤Î¥ª¥Ã¥µ¥ó¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¤Ò¤í¤æ¤¤µ¤ó¤À¤Èµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤°¤é¤¤¡£¤½¤³¤¬¤Þ¤¿¤¹¤´¤¤¡×¤È¸À¤¦¡£
¡¡¼Â¶È²È¤Î¥Û¥ê¥¨¥â¥ó¤³¤ÈËÙ¹¾µ®Ê¸»á¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¡ÖËÙ¹¾¤µ¤ó¤Ï¿Í¤Î¤³¤È¤ò²¿¤Ë¤â¹Í¤¨¤º¤Ë¤·¤ã¤Ù¤êÅÝ¤¹¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¾ì¤Î¶õµ¤¤ò°ìÀÚÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¤¬¤·¤ã¤Ù¤êÅÝ¤·¤Æ¡¢Â¾¤Î¿Í¤¬¤·¤ã¤Ù¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤·¤ã¤Ù¤é¤Ê¤¤¤ªÁ°¤é¤¬°¤¤¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤¬ÆÍ¤È´¤±¤Æ¤ë¤«¤é¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤È¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤»¨³Ø²¦¤Ç¤¹¡£²¿¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤·¤ã¤Ù¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¼Â¶È²È¤ÎÀÄ½Á²¦»Ò¤³¤È»°ºêÍ¥ÂÀ»á¤â¿Íµ¤¤Î¸×¤Î°ì¿Í¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¶½Ì£¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤·¤¿¤ê¡¢¿¿·õ¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤Êý¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î°ìÊý¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èº¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤Æ¤â¿Â»Î¤ÊÊý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¦¡£
¡¡½°±¡Åìµþ£±£µ¶èÊäÁª¤Ø¤Î½ÐÇÏ¤¬³Î¼Â¤È¤Ê¤Ã¤¿ºî²È¤Î²µÉðÍÎ¶©»á¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿Í¤Ç¤¹¡£Æ¬¤Î²óÅ¾¤¬Â®¤¤Êý¤Ç¡¢¿Í¤Î¿´¤òÆÉ¤àÅ·ºÍ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø·¯¤Ã¤Æº£¤Þ¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡Ù¡Øº£¡¢·¯¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬Á´ÉôÅö¤¿¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤éËÞ¿Í¤Ï¸å¤«¤é¡¢¤Ê¤ë¤Û¤É¤È»×¤ï¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡Á´°÷¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö¼«¿®¤ËËþ¤Á¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¼«¿®¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÊý¤Ï¡¢ËÍ¤é¤È¤Ï¿Í¼ï¤¬°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¯³°¤Ë½Ð¤¿¤¤¡¢¼«Ê¬¤Î´é¤ò¤â¤Ã¤ÈÇä¤ê¤¿¤¤¡¢ÍÌ¾¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òÉ¬¤º»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«¿®¤ò»ý¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤½¤¦¤¤¤¦´é¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Â¾¿Í¤«¤é¸«¤Æ¼«¿®¤Ê¤µ¤²¤Ë±Ç¤ë¤È¡¢¿Í¤ÏÉÕ¤¤¤Æ¤³¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ÌÜÎ©¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢µõÀª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¼«¿®¤¢¤ê¤²¤Ë¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤¿¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¤ä¤êÂ³¤±¤ë¤ÈËÜÅö¤Ë¼«¿®¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£Í¦µ¤¤È¿á¤ÃÀÚ¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤Ç¤â¤½¤¦¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´ä°æ»á¤ÏÏÃ¤·¤¿¡£¡¡