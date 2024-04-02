雲南大山包オグロヅル自然保護区を訪ねて

3月22日、雲南大山包オグロヅル国家級自然保護区のオグロヅル。（昭通＝新華社配信/楊涵）

【新華社昭通4月2日】中国雲南省昭通市に位置する雲南大山包オグロヅル国家級自然保護区は標高3000〜3200メートル、総面積3150ヘクタールで、単位面積当たりのオグロヅル分布数が国内の保護区で最も多い。中国の国家1級保護動物に指定され、世界的にも絶滅の危機にひんしているオグロヅルの重要な越冬地であり、渡りの中継地でもある。

雲南大山包オグロヅル自然保護区を訪ねて

3月22日、雲南大山包オグロヅル国家級自然保護区のオグロヅル。（昭通＝新華社配信/楊涵）

雲南大山包オグロヅル自然保護区を訪ねて

3月22日、雲南大山包オグロヅル国家級自然保護区のオグロヅル。（昭通＝新華社配信/楊涵）

雲南大山包オグロヅル自然保護区を訪ねて

3月22日、雲南大山包オグロヅル国家級自然保護区のオグロヅル。（昭通＝新華社配信/楊涵）

雲南大山包オグロヅル自然保護区を訪ねて

3月22日、雲南大山包オグロヅル国家級自然保護区のオグロヅル。（昭通＝新華社配信/楊涵）

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3月22日、雲南大山包オグロヅル国家級自然保護区のオグロヅル。（昭通＝新華社配信/楊涵）

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3月22日、雲南大山包オグロヅル国家級自然保護区のオグロヅル。（昭通＝新華社配信/楊涵）

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3月22日、雲南大山包オグロヅル国家級自然保護区のオグロヅル。（昭通＝新華社配信/楊涵）

雲南大山包オグロヅル自然保護区を訪ねて

3月22日、雲南大山包オグロヅル国家級自然保護区。（昭通＝新華社配信/楊涵）

雲南大山包オグロヅル自然保護区を訪ねて

3月22日、雲南大山包オグロヅル国家級自然保護区。（昭通＝新華社配信/楊涵）

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3月22日、雲南大山包オグロヅル国家級自然保護区。（昭通＝新華社配信/楊涵）

雲南大山包オグロヅル自然保護区を訪ねて

3月22日、雲南大山包オグロヅル国家級自然保護区。（昭通＝新華社配信/楊涵）

雲南大山包オグロヅル自然保護区を訪ねて

3月22日、雲南大山包オグロヅル国家級自然保護区。（昭通＝新華社配信/楊涵）