この頃、真偽不明の噂話、あるいは単なる希望的観測として、サム・ライミ版の『スパイダーマン4』が本当に製作されるかもしれないという話題が、ネット上で密かに囁かれている。この話題について、ついにサム・ライミ監督が言及した。

主演の『スパイダーマン』シリーズといえば、2000年代に全3作が公開され、マーベル・スーパーヒーロー映画人気の礎を築いた重要シリーズ。本来は4作目も製作されるはずだったが企画がお蔵入りとなり、幻となっている。

トビーが演じたピーター・パーカーは、の『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』(2021)でマルチバースの垣根を超えて奇跡の登場。世界中のファンが再登場に沸いたことで、いつからか「ソニー・ピクチャーズが『スパイダーマン4』を改めて企画している」と噂されるようになった。

もっとも、こうした流説の過信は禁物である。ライミ監督は情報の真偽を米に尋ねられると、「そういう話はまだ聞いていないですね。そういう記事は読みましたが、実際に取り組んでいるわけではありません」と、具体的な企画進行の説を否定。「マーベルとコロンビアは、今のスパイダーマン映画で大成功していますし、そこでの実績もあります。なので、“みんな、こっちのストーリーもやれるぞ!”って、僕のところに戻ってくるのかは不明です。わからないです」とした。

これにあわせてライミは、「新しいスパイダーマン映画は全作大好きです。『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』も大好き。トビーの姿をまた見られたのは、超絶良かったです」と、トビー・マグワイアへの変わらぬ愛情を話している。

さらにライミは、マグワイアと4作目の可能性の話をしているのか、もしも実現すれば彼も再演すると思うか、と尋ねられると、「その話をトビーと行なっているわけではありません。でも、マーベルかコロンビア・ピクチャーズは話を持ちかけているのかな」と答え、やはり自身の知る範囲では何も動いていないらしいことを話している。

「私はマーベルと『ドクター・ストレンジ:マルチバース・オブ・マッドネス』(2022)という映画でご一緒したばかりです。なので、彼らとは仲が良いんです。もしもそういう話が動いているのなら、私も聞いているはずですよ。おそらくね。」

というわけで、この噂話はあまり信用しすぎない方が良いだろう。MJも言うはずだ。「期待しなければ、失望することもない」とね。

