コスプレイヤー・るこさんが『NARUTO』うちはサスケのコスプレ写真をSNSに公開。撮影は88ゆうじ氏が担当した。

クールながらも戦いの闘志を燃やす表情の一枚に、フォロワーからは「るこさんとサスケの色気がダダ漏れしてます」「oh my god you are real Sasuke!」「でらかっけぇです」「Beautiful」と国内外から称賛の声が多く寄せられている。

るこさんはうちはサスケのコスプレに関して、こだわりのポイントをこう語った。

「今回のサスケは衣装や武器も自作しています。

リアルな質感にしつつ、二次元的なシルエットの再現を目指して作りました。

とくに衣装の腰布や帯は、ただ腰に布や紐を巻いただけではあり得ないシルエットなので、形を保つために針金をいれたり、布をたわませた状態で縫い付けたりと少しずつ改良を続けて今の形になりました。

腰布に合皮を使用してみたのもこだわりです!

また、写輪眼や雷の加工にも時間がかかっていますね。

加工配信などを見ながら試行錯誤して生まれた一枚です!」

針金を仕込むなどの緻密な作業で、立体的な帯が印象的な衣装を見事に再現。写輪眼や雷の加工、刀を構えるポージングなど、るこさんの一切の妥協なき姿勢が、作品を高次元へと引き上げている。