物販・カフェ・ワークショップを複合した、世界で唯一のセサミストリートのオフィシャルストア「 SESAME STREET MARKET(セサミストリートマーケット) 」に、“PINK SPRING”をテーマにした春のシーズンコレクションが登場。セサミストリートマーケット池袋サンシャインシティ店とオフィシャルオンラインストアにて、4月4日(木)より(オンラインストアでは12:00〜)販売がスタートします。「セサミストリートマーケット」から春のシーズンコレクションがお目見え

TM and © 2024 Sesame Workshopセサミストリートマーケットから登場する春のシーズンコレクションのテーマは、“PINK SPRING”。アイテム・カフェメニューが、日本の春の象徴である“桜”を連想させるピンク色に染まります。セサミストリートのキャラクターたちがつくりだす春爛漫の世界観に、ときめきが止まらなくなりそう…。初登場のシェイクなど、池袋サンシャインシティ店のカフェで味わえる限定メニューにも注目です!数量限定の「ぬいぐるみシリーズ」は絶対ゲットしたいTM and © 2024 Sesame Workshop「ピンクエルモぬいぐるみ」(税込3960円・写真右)と「ピンククッキーモンスター」(税込3960円・写真左)は、全身ピンクに変身した数量限定のぬいぐるみ。他では手に入らない、セサミストリートマーケットオリジナルの新鮮なカラーがかわいいですよね。クッキーモンスターが手に持っているのは、特別仕様のイチゴチョコクッキー。柔らかいカラーがふわふわの素材と相まって、優しさ溢れる雰囲気を醸し出しています。線画タッチがかわいい「PINK SPRINGアートシリーズ」TM and © 2024 Sesame Workshop寝そべったエルモとイチゴチョコクッキーを食べているクッキーモンスターの、線画タッチが愛らしい「PINK SPRINGアートシリーズ」。エルモはピンク地にピンクのアート、クッキーモンスターは白地にピンクのアートという、心ときめくカラー構成もポイントです。「ピンクトートバッグ」(税込2310円)は、厚みのあるしっかりとした生地を使用しているので、PCの持ち運びや日々のお買い物にも便利◎TM and © 2024 Sesame Workshop「ピンクマグカップ」(税込2530円)は、ぽってりした厚みのある形状とミルキーな柔らかい色合いが、ブレイクタイムにほっと癒しをくれます。手に馴染みやすく、持ちやすいのもポイントなんだそう。TM and © 2024 Sesame Workshop植物由来の繊維をベースに作られたアセテート樹脂の「ピンクヘアクリップ」(税込2530円)は、つるんとした質感が魅力的です。少し透け感のある淡いオーロラマーブルカラーが、とってもきれい。これ一つで存在感たっぷりなので、忙しい朝でも、サッと留めればヘアスタイルがサマになりそうですね。TM and © 2024 Sesame Workshop「ピンクアクリルキーホルダー」(税込1540円)は、ブランド名がデザインされたお花型チャーム付き。思わず触りたくなるプルンとした見た目と、キャンディーのような質感が、軽やかな春のムードにぴったりです。ギフトや手土産にぴったりな「お菓子」TM and © 2024 Sesame Workshopお土産にもうってつけな定番人気商品のフィナンシェに、イチゴ味の「ストロベリーフィナンシェ」(税込1944円)が新登場!生地に練りこんだフリーズドライのイチゴが程よい食感を生み出し、イチゴペーストを使用することでほんのり甘酸っぱい風味が広がるといいます。表面には、キュートなエルモの焼き印入り。TM and © 2024 Sesame Workshopピンク色のエルモとアビーが楽しそうに遊んでいるパッケージも、ワクワクする季節にぴったりですね。TM and © 2024 Sesame Workshopかわいらしいハート型の「ハートチョコBOX」(税込999円)に描かれているのは、元気いっぱいなアビー。中には、優しい甘さのイチゴミルク味のプチチョコボールが詰まっています。店舗限定の「カフェメニュー」もピンク色にTM and © 2024 Sesame Workshopセサミストリートマーケットといえば、池袋サンシャインシティ店で味わえるカフェメニューも気になりますよね。「ピンクエルモドーナツ」(税込540円)は、ラズベリー&ホワイトチョコのグレーズ(コーティング)に、ピンクのスプリンクルをまとったエルモドーナツ。ラズベリーのジューシーな甘酸っぱさとチョコレートのコクが合わさり、口の中で春らしい爽やかさが広がるそうです。TM and © 2024 Sesame Workshop「ピンククッキーモンスタードーナツ」(税込540円)は、ストロベリーをベースにレモンを加えた、オリジナルグレーズを使用。こちらも爽やかな風味が引き立ち、くせになるおいしさだといいます。TM and © 2024 Sesame Workshopアビーのお顔がトッピングされた、ハート型の「ハートアビードーナツ」(税込540円)も見逃せません。桜から抽出したシロップと、ヨーグルトをブレンドした季節限定グレーズを使用。桜の優しい香りと生乳の豊かな風味が軽やかで、後味もさっぱりしているというから、ペロっと食べられそうですね。TM and © 2024 Sesame Workshopセサミストリートマーケット初のシェイクが新登場!「ストロベリーミルクシェイク」(税込950円)は、冷凍ストロベリーとミルキーなバニラアイスがブレンドされています。上には、ホイップクリームとアビーのお顔のチョコをトッピング。ストロベリーの果実味を存分に楽しめるそうなので、イチゴ好きさんにはたまりません。TM and © 2024 Sesame Workshop定番メニューで好評のフロートにも、ピンクのアビーバージョン「アビーフロート」(税込950円)がお目見え。ピーチのシロップでピンク色に彩られた炭酸ドリンクに、アイスとさくらんぼ、さらにアビーのチョコがのっています。すっきりとした爽やかな甘さを味わいたい方は、ぜひ試してみて。春ならではのキュートな世界観を堪能しよTM and © 2024 Sesame Workshop春のシーズンコレクションには、今回ご紹介した以外にも、ポストカードやステッカー、ハンドタオルなどがラインナップ。今しか見られない、ピンク色に染まったセサミストリートの世界観を、ぜひ堪能してみてくださいね。セサミストリートマーケット 池袋サンシャインシティ店住所:東京都豊島区東池袋3丁目1 サンシャインシティ 専門店街アルパ1階営業時間:10:00〜21:00(L.O.20:00)オフィシャルオンラインストア PINK SPRING商品一覧https://sesamestreetmarket.jp/参照元:株式会社マッシュホールディングス プレスリリース