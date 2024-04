SEVENTEEN、9年の歴史が詰まったベストALのトラックリストを公開！計28曲の大ボリューム

SEVENTEENの9年がベストアルバムで一つになる。

SEVENTEENは4月2日、来る29日にリリースされるベストアルバム『17 IS RIGHT HERE』のトラックリストを公開した。2つのディスクで構成されたトラックリストは、SEVENTEENの名を輝かせた歴代のタイトル曲が盛り込まれている。

ディスク1には日本デビューアルバムのタイトル曲『CALL CALL CALL!』をはじめ、『Happy Ending』『Fallin' Flower』『24H』『Not Alone』『Power of Love』『DREAM』『Ima-Even if the world endstomorrow-』など、日本でリリースされた楽曲の韓国語バージョンが収録される。

そしてディスク2には、デビュー曲『Adore U』から『Mansae』『Pretty U』『VERY NICE』『BOOM BOOM』まで、韓国でリリースされたアルバムのタイトル曲計20曲が収録された。

(画像=PLEDISエンターテイメント)

グループの過去、現在、未来の集大成となっている今作は、彼らのシグネチャーサウンドである「SEVENTEEN RIGHT HERE」を活用したアルバム名となっている。「13(メンバー)+3(ユニット)+1(CARAT)=17(SEVENTEEN)」の数式に合わせ、SEVENTEENを構成する、すべての人の9年間を記念するアルバムになる見通しだ。

なお、SEVENTEENは現在、韓国と日本のスタジアムでアンコールツアー「SEVENTEEN TOUR FOLLOW AGAIN」を展開中だ。3月30、31日に仁川アジアード競技場で始まった同ツアーは、4月27、28日にソウルワールドカップ競技場、5月18、19日に大阪・ヤンマースタジアム長居、5月25、26日に日産スタジアムと4都市で8公演を行う。