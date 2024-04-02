Eins:Vierが7月、東阪にて全4公演のワンマンライブ＜LIVE2024 “Risk from Inside 1994”＞を開催することが発表となった。

◆Eins:Vier 画像

同公演は、1994年の全国ツアー＜Risk from Inside 1994＞のセットリストを中心にしたコンセプトライブとなるものだ。7月13日および14日に東京・Shibuya WWW 2DAYS、7月20日および21日にLIVE HOUSE ANIMA 2DAYS、計4公演の規模で開催される。

チケットのオフィシャルHP先行販売は4月6日より。詳細はオフィシャルサイトにて。

■＜Eins:Vier LIVE2024 “Risk from Inside 1994”＞

7月13日(土)　東京・Shibuya WWW
open17:00 / start17:30
7月14日(日)　東京・Shibuya WWW
open16:30 / start17:00
7月20日(土)　大阪・LIVE HOUSE ANIMA
open17:00 / start17:30
7月21日(日)　大阪・LIVE HOUSE ANIMA
open16:30 / start17:00

関連リンク

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