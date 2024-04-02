Eins:Vier、コンセプトライブ＜Risk from Inside 1994＞を7月東阪開催
Eins:Vierが7月、東阪にて全4公演のワンマンライブ＜LIVE2024 “Risk from Inside 1994”＞を開催することが発表となった。
◆Eins:Vier 画像
同公演は、1994年の全国ツアー＜Risk from Inside 1994＞のセットリストを中心にしたコンセプトライブとなるものだ。7月13日および14日に東京・Shibuya WWW 2DAYS、7月20日および21日にLIVE HOUSE ANIMA 2DAYS、計4公演の規模で開催される。
■＜Eins:Vier LIVE2024 “Risk from Inside 1994”＞
open17:00 / start17:30
7月14日(日) 東京・Shibuya WWW
open16:30 / start17:00
7月20日(土) 大阪・LIVE HOUSE ANIMA
open17:00 / start17:30
7月21日(日) 大阪・LIVE HOUSE ANIMA
open16:30 / start17:00
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