¹õÌÚ²Ú¡Ö¥Ñ¥Ñ¥É¥¥¡×ÆÈÎ©¤Ç¤É¤¦¤Ê¤ë¡© ¸µÀèÇÚ¤Î¾¾¤¿¤«»Ò¡¢±Ê»³±ÍÂÀ¤È¶¦ÄÌ¤¹¤ëÃ±ÆÈ¹ÔÆ°¤È¼«¸Ê´ÉÍý
¡ÔµþÅÔ¤ÎÂç³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿»ä¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÌó13Ç¯¤Î´Ö¡¢Â¿¤¯¤Î·Ð¸³¤È³Ø¤Ó¤Î¾ì¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¿ô¡¹¤ÎÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Õ
¹õÌÚ²Ú¡ÖÆä¤Î¤ª²Ë¡×¤Ç¥¢¥¸¥¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥¢¥ï¡¼¥É¼ç±é½÷Í¥¾Þ
¡¡½÷Í¥¤Î¹õÌÚ²Ú¡Ê34¡Ë¤¬3·î29Æü¡¢·ÀÌó´ü´Ö¤ÎËþÎ»¤ËÈ¼¤¤¡¢·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ø¥Ñ¥Ñ¥É¥¥¡Ù¤«¤é¤ÎÂà¼Ò¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Î¿ôÆüÁ°¤«¤é¡¢ÇÐÍ¥¤òÀìÌç¤Ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¹¤ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ø¥¨¡¼¡¦¥Á¡¼¥à¡Ù¤¬²ò»¶¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦±½¤¬Î®¤ì¡¢´ÇÈÄ½÷Í¥¤Ç¤¢¤ëµÈ²¬Î¤ÈÁ¡Ê31¡Ë¤Îµî½¢¤ä°ÜÀÒÏÃ¤Ê¤É¤Ç»ý¤Á¤¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Î¹õÌÚ¤ÎÂà¼Ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¶È³¦Æâ¤Ç¤Ï¥È¥é¥Ö¥ë¤Î²ÄÇ½À¤Ê¤É¤âÓñ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢È¯É½¤ÎÄÌ¤ê±ßËþÂà¼Ò¤Ç¤¹¡£¡Ø¥Ñ¥Ñ¥É¥¥¡Ù¤ÏÇÐÍ¥¤òÂç»ö¤Ë°é¤Æ¤ë»öÌ³½ê¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤È¤â¤È¸ÄÀ¤Î¶¯¤¤ÇÐÍ¥¤¬Â¿¿ô½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢¹õÌÚ¤âÀèÇÚ¤ò¸«½¬¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡Ê·ÝÇ½»öÌ³½ê´´Éô¡Ë
¡¡¹õÌÚ¤Î»öÌ³½ê¤Î¸µÀèÇÚ¤È¤·¤Æ¤Þ¤ºÌ¾Á°¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤¬¾¾¤¿¤«»Ò¡Ê46¡Ë¡£2011Ç¯¤Ë33ºÐ¤ÇÆÈÎ©¤·¤¿¡£¼ã¤¤º¢¤Ï¡¢Ì¾Ìç²ÎÉñ´ì°ì²È¤Î¡Ö¤ª¾îÍÍ¡×¤È¤·¤Æ¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÐ¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÌò¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆÈÎ©¸å¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ï½Ð±éºî¤ò¸·Áª¤·¡¢¿ôÇ¯¤Ë1ËÜ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÅÙ¤Ë¾ï¤ËÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃËÀ¤Î¸µÀèÇÚ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢±Ê»³±ÍÂÀ¡Ê41¡Ë¤À¤í¤¦¡£
¡Ö2021Ç¯3·î¤ò¤â¤Ã¤Æ20Ç¯´ÖºßÀÒ¤·¤¿Æ±»öÌ³½ê¤òÂà¼Ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç²¿ÅÙ¤«ÌäÂê¤òµ¯¤³¤·¡¢ÉÔ°Â»ë¤â¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆÈÎ©Ä¾¸å¤Ë¼ç±é¤·¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¥ê¥³¥«¥Ä¡Ù¤Ç¤ÏÉÔ´ïÍÑ¤Ê¼«±Ò´±¤ò±é¤¸¤Æ¹âÉ¾²Á¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£ÍâÇ¯¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¥ß¥¹¥Æ¥ê¤È¸À¤¦ÌÞ¤ì¡Ù¤Ç¤ÏÆæ¤Î¥·¥ë¥Ð¡¼¥Ø¥¢¤ÎÃËÀ¤ò±é¤¸¡¢±éµ»¤Î¿¶¤ìÉý¤ÎÂç¤¤µ¤Ï¸«»ö¤Ç¤¹¤Í¡£ÆÈÎ©¸å¤ÎÊý¤¬¸ÄÀÅª¤ÊÌò¤¬Áý¤¨¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¹°À¤°ìµª»á¡Ë
¡¡¤½¤ó¤Ê¾¾¤È±Ê»³¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö²¢À¹¤ÊÆÈÎ©¿´¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¾¾¤µ¤ó¤Ï¸½¾ì¤Î¹Ô¤µ¢¤ê¤Ê¤É¤Ï¡¢¾ï¤Ë¼«Ê¬¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ1¿Í¤Ç¹ÔÆ°¤·¤Þ¤¹¡£¤Û¤È¤ó¤É¿Í¤ËÍê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£±Ê»³¤µ¤ó¤âÉñÂæ½ª¤ï¤ê¤Ê¤É¡¢1¿Í¤Ç¥Õ¥é¥Ã¤Èµ¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¢¤¢¸«¤¨¤Æ¤â¤È¤â¤È¼«¸Ê´ÉÍý¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¹õÌÚ¤µ¤ó¤âÉñÂæ¤Ç²¼ÀÑ¤ß¤òÀÑ¤ó¤À½÷Í¥¤Ç¡¢Ã±ÆÈ¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢»Å»ö½ª¤ï¤ê¤Ë¥Ð¡¼¤Ç¤ª¼ò¤òÌÀ¤±Êý¤Þ¤Ç°û¤à¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£3¿Í¤È¤âÃ±ÆÈ¹ÔÆ°¤¬Â¿¤¯¡¢¿Ä¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¶¦ÄÌ¹à¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¸½ºß¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ò¤«¤ë·¯¤Ø¡Ù¤Ç¡¢½½ÆóÃ±¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿µÜÃæµ®Â²¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¹õÌÚ¡£ÆÈÎ©¤·¤Æ¤â²÷¿Ê·â¤ÏÂ³¤¤½¤¦¤À¡£