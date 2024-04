では、前作から初登場となるあの人物がゴーストバスターズの仲間入りを果たす。ポール・ラッド演じる地震学者のゲイリー・グルーバーソンだ。オクラホマの田舎からニューヨークへとやってきたグルーバーソンは、通報が入ればECTO-1に乗り込み、ゴースト退治に明け暮れていた。

そんなヒーロー然としたグルーバーソンを演じるラッドは、マーベルのヒーロー俳優としてもお馴染み。彼が演じるアントマンだったら、どのようにしてゴーストを退治するのか気になるところだ。米では、ラッドがアントマンとしてゴーストに鉢合わせた時の対処方法を語っている。

ラッドが明かす前に、アントマンの行動を予想したのは、劇中でグルーバーソンのパートナーを演じるキャリー役のキャリー・クーン。実はクーンもマーベル俳優として知られており、『アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー』(2018)ではサノス軍の手下であるプロキシマ・ミッドナイト役を演じた。そんなクーンは「アリにはとても知恵があるので、彼なら何かを築き上げるのではないでしょうか」と建設的な戦闘方法を提案している。

これを隣で聞いていたラッドは同調しつつも、「友達の助けを呼ぶんじゃないでしょうかね」と付け加えた。「彼にはそんなことができるか分からないですし」とゴースト相手のアントマンをあまり信用していないようだ。「彼は蟻たちを雇わなければいけなくなるでしょうね。彼らは何でも出来ますから」。

最終的には蟻頼みということになったが、透明なゴーストを相手に物理攻撃が効果的かどうかは疑問の余地が残るところ。やはりゴーストバスターズを呼ぶのが一番手っ取り早そうだ。

ところで、ラッドは『フローズン・サマー』でゴーストバスターズの社用車ECTO-1でハンドルを握り、豪快な運転テクニックを披露していたが、本人とっては「非現実的なこと」だったという。「『ゴーストバスターズ』はずっと観てきた作品なので彼らや映画の大ファンなんです。そのようなものの一員になれるなんて、スリル抜群でした」と喜びを。

『ゴーストバスターズ/フローズン・サマー』 は公開中。

