映画『シャザム!~神々の怒り~』公開時、さらなる活躍を期待されていたザッカリー・リーヴァイ演じるシャザムだが、DCユニバースの刷新によって再登場の見込みは薄い状況となっている。シャザム復活については、シリーズ2作で主要キャラクターのフレディ・フリーマンを演じたジャック・ディラン・グレイザーも悲観的なようだ。

『シャザム!~神々の怒り~』では、ヴィラン役にルーシー・リウやヘレン・ミレンといった大物俳優を迎えたが、最終的な世界累計興収は製作費をかろうじて回収できるほどの1億3,400万ドルで着地。1作目と比較すると批評家からの評価も下がり、成功とは言い難い結果となった。

一方、『シャザム!』をめぐっては、ドウェイン・ジョンソンが主演を務めた『ブラックアダム』との合流計画が存在しており、ある時点では確かにシャザムへの道は開かれていた。のちに主演のザッカリー・リーヴァイは、同計画が第三者の“妨害”によって阻止されたとが、いずれにしてもシャザムの未来は暗いままだ。

そんな状況の中、米CBRとのインタビューで『シャザム!3』は実現するか?と聞かれたグレイザーは、「どうでしょうね」と首を傾げながらも「たぶん無いんじゃないか」とコメント。映画公開後、『シャザム!』シリーズで監督を務めたデヴィッド・F・サンドバーグが「ひとまずスーパーヒーロー映画はこれでおしまい」と記事に言及しながら、「『シャザム2』は大失敗でした」と認めている。「僕は好きでしたよ。良い映画だと思ったんですけど、興行成績はダメダメでしたから」。

それでもグレイザーには、シャザの再登場が実現した場合のアイデアがあるようだ。「僕の言葉には何の権力もないですよ」と前置きを入れながら、「もし実現するなら、『ブラックアダム』関係の内容になるんじゃないでしょうか。ブラックアダムがシャザムをあの世界に招待する的な」と語っている。

Shazam! star Jack Dylan Grazer tells that if there's a future for Shazam in the DCU, he believes Black Adam will be the key.