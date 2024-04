なぜ正規表現では「^」と「Why do regexes use `$` and `^` as line anchors? • Buttondownhttps://buttondown.email/hillelwayne/archive/why-do-regexes-use-and-as-line-anchors/正規表現は「文字列の集合を一つの文字列で表現する方法の一つ」で、例えば「/^G.*/」という一つの文字列を使用して「Gから始まる文字列全て」のようにたくさんの文字列の集合を表現できます。そうした正規表現で使用される文字のうち、「^」は行頭に一致し、「

これら2つの文字はQEDテキストエディタのケン・トンプソン氏の移植版で初めて登場しました。オリジナルのQEDエディタには正規表現がなく、「^」は使用されていませんでした。一方「ここでウェイン氏はQEDエディタはなぜ「-930メインフレームを対象に開発されたもので、そしてウィキペディアの記述によるとSDS-930メインフレームはTeletype Model 35を入力デバイスとして使用していました。ウェイン氏は販売パンフレットからTeletype Model 35の写真を入手。この写真をじっくり観察すると、「[]{}\|^_@~」などの記号がありません。残りの搭載されている記号の中で、「一方行頭を意味する「^」はTeletype Model 35には搭載されておらず、従ってQEDエディタにも使用されていませんでした。しかしトンプソン氏のキーボードには「^」が存在していたため、トンプソン氏は「^」を行頭を意味する記号として採用したのではないかとウェイン氏は推測しています。