¥É¥¤¥Ä¿Í¥Þ¥Þ¤Ï»Ò¤òÅÜÌÄ¤é¤Ê¤¤¡ª¡©¢ª¡Ö¸«¤¨¤Ì¹ÔÆ°¡×¤ËÆüËÜ¿Í¥Þ¥ÞÇ¼ÆÀ¡¡¶¦´¶¤ÎÀ¼Â³½Ð¡ÖÆ±¤¸¿Í´Ö¡×¡Ö»ä¤â¤¹¤ó¤²¡¼¤·¤Æ¤ë¡×
ÆüËÜ¿Í¥Þ¥Þ¤¬¸½ÃÏ¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î°é»ù»ö¾ð¤¬SNS¾å¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÜÌÄ¤é¤Ê¤¤Âå¤ï¤ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤È¤Ï¡Ä¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ
¡Ö»ä¤Î¼þ¤ê¤Î¥É¥¤¥Ä¿Í¥Þ¥ÞÍ§¡¢»Ò¶¡¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÀ¼¤ò¹Ó¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤Ü³§Ìµ¤Ç¡£
¤¹¤´¤¤¤Ê¤¡¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
ºÇ¶á¡¢µ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£
Âå¤ï¤ê¤Ë¤á¤Ã¤Á¤ãÀåÂÇ¤Á¤·¤Æ¤ë¡Ä¡×
¤È¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¸½ºß¡¢¥É¥¤¥Äºß½»¤Î¤à¤Ã¤¿¡¼¤µ¤ó¡Ê@AkagoDeutsch¡Ë¡£
¤ä¤Ï¤ê°é»ù¤Ë¤¿¤º¤µ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤¿¤Þ¤ë¤È¸À¤¦¤Î¤ÏÀ¤³¦¶¦ÄÌ¤Ê¤Î¤«¡Ä¡£
º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢SNS¥æ¡¼¥¶¡¼Ã£¤«¤é¤Ï
¡ÖÆ±¤¸¿Í´Ö¤À¤È´¶¤¸¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤¹¤Í¡×
¡ÖÀåÂÇ¤Á¡Ä¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ç1ÈÖ±ó¤¤Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¤±¤É»Ò°é¤Æ»Ï¤á¤Æ¤«¤é¤¹¤ó¤²¡¼¤·¤Æ¤ë¡£
ÅÜ¹æÈô¤Ð¤¹Á°¤ËÀåÂÇ¤Á¤¹¤ë¤ÈÍî¤ÁÃå¤¯¤Î¤èË½¸À¤¬¡£¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¤³¤ÈÁý¤¨¤¿¤«¤é¤Ê¡¼¡×
¡Ö¥É¥¤¥Ä¤Ç¸«¤¿¥Þ¥Þ¤µ¤ó¡¶õ¹Á¤Ç¥«¡¼¥È¤ò²¡¤·¤ÆÍ·¤Ö¤ï¤¬»Ò¤ò»ê¶áµ÷Î¥¤Ç¤¸¤Ã¤ÈÏÓÁÈ¤ß¤Ç´Æ»ë¡£Äã¤¤À¼¤Ç¡ØÌá¤·¤Æ¡Ù»Ò¤É¤â°ì½Ö¹Í¤¨¤ÆÌá¤·¤Ë¹Ô¤¯¡£°Ò°µ´¶¤¹¤´¤¤¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÇÁû¤¤¤À»Ò¤É¤âÆó¿Í¤òÎ¾ÏÆ¤ËÊú¤¨¡Ø¤´¤á¤ó¤Í¡ª¡Ù¤ÈÉ÷¤Î¤è¤¦¤Ë¶¯À©Å±¼ý¡£¤É¤Á¤é¤âÂç¤¤ÊÀ¼¤Ï½Ð¤µ¤Ê¤¤¤±¤ÉÇ¼¤áÊý¤¬¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×
¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¶Ã¤¤ÎÀ¼¡¢¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤à¤Ã¤¿¡¼¤µ¤ó¤Ë¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¼¡¼¤³¤ì¤Ï¥É¥¤¥Ä¤ÈÆüËÜ¤Ç¤ÏÅÜ¤ê¤ÎÉ½¸½¤¬°Û¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤à¤Ã¤¿¡¼¡§ÅÜ¤ê¤ÎÉ½¸½¤¬°Û¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¡Ö»Ò¶¡¤ËÂÐ¤·¤ÆÅÜÌÄ¤ë¤Î¤Ï¥¿¥Ö¡¼¡×¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÇ§¼±¤¬¶¯¤¯¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ö¤Î±¿Å¾¤·¤Æ¤ë¤È¤¤Ê¤ó¤«¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤ë¤È¤ï¤¶¤ï¤¶Áë¤ò³«¤±¤Æ¤Þ¤ÇË½¸À¤òÅÇ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¿Í¤â¸«¤«¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢·è¤·¤ÆÅÜ¤ê¤ÎÊ¨ÅÀ¤¬¹â¤¤¤È¤«²æËý¶¯¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ò¶¡¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÅÜÌÄ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ìÅÙ¤À¤±¡¢Æ»¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤¦¤ë¤µ¤¤¡ª¡×¤È»Ò¶¡¤¬ÅÜÌÄ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤â¤¹¤°¤Ë¼þ¤ê¤Î¿Í¤¬¡Ö»Ò¶¡¤ËÅÜÌÄ¤ë¤Ê¡ª¤¦¤ë¤µ¤¤¤Î¤Ï¤¢¤ó¤¿¤À¡ª¡×¤È¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¥É¥¤¥Ä¤ÎÊì¿Æ¤¿¤Á¤¬ÀåÂÇ¤Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿ºÝ¤Î¿´¶¤Ï¡©
¤à¤Ã¤¿¡¼¡§¤É¤Ê¤¿¤â¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ö¼«Ê¬¤Î»Ò°é¤Æ¡¢¤³¤ì¤ÇÎÉ¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤«¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ê¡¢¼þ¤ê¤Î»Ò°é¤Æ¤ÎÊý¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤¿¤ê¡Ä¡£
»ä¤Î¼þ¤ê¤Î¥É¥¤¥Ä¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤¿¤Á¡¢»Ò¶¡¤ËÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ÇÀåÂÇ¤Á¤·¤Æ¤«¤é¡¢»Ò¶¡¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀåÂÇ¤Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡Ö¤½¤¦¤è¤Í¤§¡¢¤½¤ê¤ãÊ¢¤âÎ©¤Ä¤ï¤è¤Í¤§¡×¤È°Â¿´¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤È¡¢¡ÖÀåÂÇ¤Á¤Çµ¤»ý¤Á¤òÍî¤ÁÃå¤±¤Æ¤«¤é»Ò¶¡¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤Î¤Í¡ª¡×¤È¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¡¢Ã±½ã¤ËÀåÂÇ¤Á¤ËÇ÷ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤ÆÉÝ¤¤¡£
¡¼¡¼¥É¥¤¥Ä¤ÈÆüËÜ¤Î°é»ù¤Îº¹°Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¤à¤Ã¤¿¡¼¡§¥É¥¤¥Ä¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤Æ¤«¤é¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ç»Ò°é¤Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Ã¤Á¤Î¤ªÊÛÅö¡¢¡Ö¥Ï¥à¤È¥Á¡¼¥º¤È¥Ñ¥ó¤ò¥é¥ó¥Á¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡×¤¯¤é¤¤¤Î´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ªÊÛÅö¤Î¤¿¤á¤Ë¤´ÈÓ¤ò¿æ¤¤¤Æ¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤±¤Ç¤â¤¹¤´¤¤¤Ê¤¡¤È»×¤¦¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÊÝ°é±à¡¢ÍÄÃÕ±à¤Ë»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¥ª¥à¥Ä¤Ë°ìËç°ìËçÌ¾Á°¤ò½ñ¤¯¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤³¤Á¤é¤Ç¤Ï¶Ã¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼Åê¹Æ¤ÎÈ¿¶Á¤Ø¤Î¤´´¶ÁÛ¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤à¤Ã¤¿¡¼¡§¤è¤¯¤ï¤«¤é¤º¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤Æ¤â¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¥«¥é¥¯¥ê¤«¡Ä¡×¤Ã¤Æ¤³¤È¤¢¤ë¤è¤Í¡¼¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¤¤¤í¤¤¤í´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤½¤¦¤ä¤ï¤¡¡Ä¡£
¡þ¡¡¡þ
¡Ö¤³¤ì¤¬¥É¥¤¥ÄÁ´ÂÎ¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤³¤È¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢´ó¤»¤é¤ì¤¿¥³¥á¥ó¥È¤ò¸«¤ë¤È¤ªÊì¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÎÀåÂÇ¤Á¤Ï¥É¥¤¥Ä¤ä¼þÊÕ¹ñ¤Ç¤Î"¤¢¤ë¤¢¤ë"¤Î¤è¤¦¤À¡£Àº¿À¤ò¤¹¤ê¸º¤é¤·¤Ê¤¬¤é°é»ù¤Ë¤Î¤¾¤à¤ªÊì¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤·¤¿¤¤¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦Ãæ¾ ¥¿¥«¥Î¥ê¡Ë