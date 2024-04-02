本日の予定【発言・イベント】
7:50 クックFRB理事、生涯功労賞受賞挨拶
9:30 豪中銀議事録（3月19日開催分）
12:35 日本10年利付国債入札（2兆6000億円程度）
17:00 ECB消費者インフレ期待（1年先、3年先）
18:30 ドイツ2年債入札
23:10 ボウマンFRB理事、銀行システムについて講演
3日1:00 ウィリアムズNY連銀総裁、NYエコノミッククラブで講演（質疑応答あり）
1:05 メスター・クリーブランド連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）
2:30 デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）
米自動車販売（3月）
セントルイス連銀総裁にアルベルト・ムサレム氏が就任
米大統領選挙予備選（コネティカット、ニューヨーク、ロードアイランド、ウィスコンシン州）
※予定は変更することがあります
9:30 豪中銀議事録（3月19日開催分）
12:35 日本10年利付国債入札（2兆6000億円程度）
17:00 ECB消費者インフレ期待（1年先、3年先）
18:30 ドイツ2年債入札
23:10 ボウマンFRB理事、銀行システムについて講演
3日1:00 ウィリアムズNY連銀総裁、NYエコノミッククラブで講演（質疑応答あり）
1:05 メスター・クリーブランド連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）
2:30 デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）
米自動車販売（3月）
セントルイス連銀総裁にアルベルト・ムサレム氏が就任
米大統領選挙予備選（コネティカット、ニューヨーク、ロードアイランド、ウィスコンシン州）
※予定は変更することがあります