日経225先物テクニカルポイント（2日夜間取引終了時点）
2日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比80円高の3万9950円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
41763.54円 ボリンジャーバンド3σ
41057.03円 ボリンジャーバンド2σ
40350.51円 ボリンジャーバンド1σ
40185.00円 一目均衡表・転換線
40174.00円 5日移動平均
39950.00円 2日夜間取引終値
39803.09円 1日日経平均株価現物終値
39644.00円 25日移動平均
39485.00円 一目均衡表・基準線
38937.49円 ボリンジャーバンド-1σ
38230.97円 ボリンジャーバンド2σ
37857.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
37524.46円 ボリンジャーバンド3σ
36828.00円 75日移動平均
35850.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
34099.50円 200日移動平均
株探ニュース
41763.54円 ボリンジャーバンド3σ
41057.03円 ボリンジャーバンド2σ
40350.51円 ボリンジャーバンド1σ
40185.00円 一目均衡表・転換線
40174.00円 5日移動平均
39950.00円 2日夜間取引終値
39803.09円 1日日経平均株価現物終値
39644.00円 25日移動平均
39485.00円 一目均衡表・基準線
38937.49円 ボリンジャーバンド-1σ
38230.97円 ボリンジャーバンド2σ
37857.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
37524.46円 ボリンジャーバンド3σ
36828.00円 75日移動平均
35850.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
34099.50円 200日移動平均
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