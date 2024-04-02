　2日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比80円高の3万9950円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

41763.54円　　ボリンジャーバンド3σ
41057.03円　　ボリンジャーバンド2σ
40350.51円　　ボリンジャーバンド1σ
40185.00円　　一目均衡表・転換線
40174.00円　　5日移動平均
39950.00円　　2日夜間取引終値
39803.09円　　1日日経平均株価現物終値
39644.00円　　25日移動平均
39485.00円　　一目均衡表・基準線
38937.49円　　ボリンジャーバンド-1σ
38230.97円　　ボリンジャーバンド2σ
37857.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
37524.46円　　ボリンジャーバンド3σ
36828.00円　　75日移動平均
35850.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
34099.50円　　200日移動平均


株探ニュース