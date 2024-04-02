Æ¦Éå¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¿Íµ¤¤Î¡ÖËãÇÌ¡×¥ì¥·¥Ô¡Ú30Áª¡Û¡Á´ÊÃ±¡õÈþÌ£¤·¤¤¥Ê¥¹¡¦½Õ±«¡¦Âçº¬¡¦ÇòºÚ¤â
¤·¤Ó¤ì¤ë¿É¤µ¤¬¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ëËãÇÌ¡£ÄêÈÖ¤ÎÆ¦Éå¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ê¥¹¤ä½Õ±«¤Ê¤É¤â¿Íµ¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
º£²ó¤Ï¡¢¶ñºàÊÌ¤Ë¿Íµ¤¤ÎËãÇÌ¥ì¥·¥Ô¤È¡¢ËãÇÌ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊÉûºÚ¤ä¥¹¡¼¥×¥ì¥·¥Ô¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ú30Áª¡Û¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Ãæ²Ú¸¥Î©¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò¹Í¤¨¤ëºÝ¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£ÎÁÍý¤Î¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤¬°ìµ¤¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¢£¡ÚËãÇÌÆ¦Éå¡Û¤Î¿Íµ¤¥ì¥·¥Ô9Áª
¤Ä¤ë¤ó¤È¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¸¨¤´¤·Æ¦Éå¤ÈÆÚ¤Ò¤Æù¤ò»È¤¦¡¢²¦Æ»¤ÎËãÇÌÆ¦Éå¤Ç¤¹¡£Æ¦Éå¤Ï²¼è§¤Ç¤·¤Æ¤«¤é¥¹¡¼¥×¤Ç¼Ñ¤ë¤ÈÌ£¤¬¤·¤ß¹þ¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÚ¤Ò¤Æù¤ÏÇò¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤ÇßÖ¤á¤Æ¤«¤é¥¹¡¼¥×¤ò²Ã¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿É¤¤¤Î¤¬¹¥¤¤ÊÊý¤ÏÆ¦ÈÄ¾ß¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
ÌÚÌÊÆ¦Éå¤È¸¨¤´¤·Æ¦Éå¤òÎ¾Êý»È¤¦¤È¡¢¿©´¶Ë¤«¤ÊËãÇÌÆ¦Éå¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤ä¥·¥ç¥¦¥¬¤Î¹á¤ê¡¢´³¤·¥·¥¤¥¿¥±¤Î»Ý¤ß¤¬Á´ÂÎ¤Ë¹Ô¤ÅÏ¤ê¡¢¤ªÅ¹¤Î¤è¤¦¤ÊËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
Çò¥Í¥®¡¦¥·¥ç¥¦¥¬¡¦¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»È¤¤¡¢Æ¦ÈÄ¾ß¤Ç¿ÉÌ£¤ò²Ã¤¨¤ëËãÇÌÆ¦Éå¤Ç¤¹¡£¥°¥ê¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ÎÎÐ¤¬Á¯¤ä¤«¤Ç¡¢¸«¤¿ÌÜ¤¬²Ú¤ä¤«¤Ê¤Î¤âÌ¥ÎÏ¡£¥°¥ê¥ó¥Ô¡¼¥¹¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢¥Ë¥é¤äÀÄ¥Í¥®¤ÇÂåÍÑ¤·¤Æ¤âOK¤Ç¤¹¡£¥é¡¼Ìý¤ä²ÖÜ¥¤Ç¤µ¤é¤Ë¿É¤¯¤·¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
»ÝÌ£Ä´Ì£ÎÁ¤È±ö¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤¹¤ëËãÇÌÆ¦Éå¤Ï¡¢¤¢¤Ã¤µ¤êÌ£¡£¥Ë¥é¤Î¹á¤ê¤È¿©´¶¤¬¸¨¤´¤·Æ¦Éå¤È¹¥ÁêÀ¤Ç¤¹¡£¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Î¥·¥ç¥¦¥¬¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤ËÌ£¤ï¤¤¿¼¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¤´¤Ï¤ó¤Ë¤Î¤»¤ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
ËãÇÌÆ¦Éå¤ò¥¤¥Á¤«¤éºî¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¡¢¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¥ì¥È¥ë¥È¥«¥ì¡¼¤ò³èÍÑ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥«¥ì¡¼¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÌ£¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ò¤Æù¤ÏÃ¸Çñ¤Ê·Ü¤ò»È¤¦¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£±£¤·Ì£¤Î¿Ý¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¡£¤·¤Ä¤³¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤º¡¢Á´ÂÎ¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¿É¸ý¤ÎÀÖ¤ß¤½¤òËãÇÌÆ¦Éå¤Ë²Ã¤¨¤ë¤È¡¢¥³¥¯¤ÈÉ÷Ì£¤¬¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¤ä¤¤Óº½Åü¤â»È¤¦¤¿¤á¡¢»Ý¤ß¤¿¤Ã¤×¤ê¡£¾¯¤·Ç»¤¤¤á¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤Ç¤´¤Ï¤ó¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤¹¤è¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ãæ²ÚÌÍ¤ä¤´¤Ï¤ó¤Ë¤Î¤»¤Æ¤â¡ý¤Ç¤¹¡£
¥È¥Þ¥È¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤¬ºÝÎ©¤ÄËãÇÌÆ¦Éå¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¹ç¤ï¤»Ä´Ì£ÎÁ¤Ï¤ß¤½¤ä¤·¤ç¤¦¤æ¤Ê¤É¤Ê¤¸¤ß¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ê·Ú¤Ëºî¤ì¤Þ¤¹¤è¡£¥È¥Þ¥È¤Î²ÃÇ®¤Ï²¹¤Þ¤ëÄøÅÙ¤ÇOK¡£¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤¿ËãÇÌÆ¦Éå¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤ªÆù¤ò»È¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ËþÂ´¶¤Î¤¢¤ëËãÇÌÆ¦Éå¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤Êý¤Ï¤³¤Á¤é¤¬¥¤¥Á¥ª¥·¡£ÁÆ¤ß¤¸¤ó¤Ë¤·¤¿¥¥Î¥³¤ò¤Ò¤ÆùÂå¤ï¤ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿©´¶¤â¹á¤ê¤âË¤«¤Ë¡£´Å¤ß¤È¥³¥¯¤Î¤¢¤ëÅ¼ºÚÅü¤È¤ß¤½¤ÎÉ÷Ì£¤¬¿©Íß¤ò¤«¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£¥ì¥·¥Ô¤Ç¤Ï¿åÍÏ¤³ëÊ´¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³ëÊ´¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤ÏÊÒ·ªÊ´¤Ç¤âOK¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤Æù¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢»ÔÈÎ¤Î¤Ä¤¯¤Í¤ò»È¤¦¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤¨¤ÆÁÆ¤¯Êø¤¹¤È¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤Ò¤Æù¤Çºî¤ë¤è¤ê¤â¤¢¤Ã¤µ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤È¥·¥ç¥¦¥¬¤Î¤¹¤ê¤ª¤í¤·¤Ï¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ç¤âÂåÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¹ï¤ó¤À¥Í¥®¤ä¥Ë¥é¤ò²Ã¤¨¤ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¢£¡ÚËãÇÌ¥Ê¥¹¡Û¤Î¿Íµ¤¥ì¥·¥Ô7Áª
Âç¤¤á¤ËÀÚ¤Ã¤¿¥Ê¥¹¤ä¥¿¥±¥Î¥³¤¬Â¸ºß´¶È´·²¤Ç¤¹¡£ÆÚ¤Ò¤Æù¤ä¹áÌ£ÌîºÚ¤Ê¤É¤òßÖ¤á¤¿¤é¡¢ÌîºÚ¤ò²Ã¤¨¤Æ¼Ñ¤Þ¤¹¡£ÆÚ¤Ò¤Æù¤Î»Ý¤ß¤òµÛ¤Ã¤¿¥Ê¥¹¤¬ÀäÉÊ¡£¿É¤µ¤ÏÆ¦ÈÄ¾ß¤ÎÎÌ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¥Ê¥¹¤Ï²Ð¤¬ÄÌ¤ë¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤¿¤á¡¢¥ì¥ó¥¸²ÃÇ®¤·¤Æ¤ª¤¯¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ç¤Ï¤Ò¤Æù¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¾®´ÖÀÚ¤ì¤ÎÆÚÆù¤ò»È¤¦¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¥Ê¥¹¤È¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬ÀäÌ¯¤Ç¤¹¡£
ËãÇÌ¥Ê¥¹¤Ë¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤È¥Ñ¥×¥ê¥«¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ë¡£¥Ô¡¼¥Þ¥óÆÃÍ¤Î¥Ñ¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£ÌîºÚ¤òÀè¤ËßÖ¤á¤Æ¤«¤é¤¤¤Ã¤¿¤ó¼è¤ê½Ð¤·¡¢ÆÚ¤Ò¤Æù¤Ë²Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¤éÌá¤·Æþ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿©´¶¤òÂ»¤Ê¤¦¤³¤È¤Ê¤¯»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
Á¯¤ä¤«¤ÊÎÐ¿§¤¬ÆÃÄ§¤Î´ÅÄ¹Åâ¿É»Ò¤ò²Ã¤¨¤¿ËãÇÌ¥Ê¥¹¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â¿©´¶¤âÈ´·²¡£¥Ê¥¹¤ÏÁÇÍÈ¤²¤¹¤ë¤¿¤á¡¢´Å¤ß¤¬¥®¥å¥Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ê¥¹¤È»õ¤´¤¿¤¨¤ÎÎÉ¤¤´ÅÄ¹Åâ¿É»Ò¤¬¹¥ÁêÀ¡£¿ÉÌ£¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤ÆÈ¤¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ê¥¹¤òÍÈ¤²¤ë¤È¥«¥í¥ê¡¼¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¤³¤Á¤é¤ÎËãÇÌ¥Ê¥¹¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£ÆÚ¤Ò¤Æù¤È°ì½ï¤ËßÖ¤á¤ë¤³¤È¤ÇÍÈ¤²¤Ê¤¯¤Æ¤â»Ý¤ß¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¸¨¤´¤·Æ¦Éå¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢ËãÇÌ¥Ê¥¹¤ÈËãÇÌÆ¦Éå¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤ç¤¦¤æ¤ä¥Á¥¥ó¥Ö¥¤¥è¥ó¡¢Æ¦ÈÄ¾ß¤Ê¤É¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤·¤¿ËãÇÌ¥Ê¥¹¤Ï¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤¤Ï¡¢¼Ñ¹þ¤à¤È¤¤Ë¾¯ÎÌ¤Î¿Ý¤ò²Ã¤¨¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ê¥¹¤ò¤Ò¤Æù¤ÈÆ±¤¸Æé¤ÇßÖ¤á¤ë¤¿¤á¡¢¼ê·Ú¤Ëºî¤ì¤Þ¤¹¡£
ËãÇÌ¥Ê¥¹¤ò·Ü¤à¤ÍÆù¤Çºî¤ë¤È¤¢¤Ã¤µ¤êÌ£¤Ë¡£¥Ê¥¹¤Ï¥ì¥ó¥¸¤Ç²ÃÇ®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ìý¤ò»È¤ï¤º¤Ë²¼¤´¤·¤é¤¨¤Ç¤¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¥Ê¥¹¤Ë¤¢¤ëÄøÅÙ²Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼Ñ¹þ¤ß»þ´Ö¤¬Ã»¤¯¤ÆºÑ¤à¤Î¤âÎÉ¤¤¤È¤³¤í¡£Å¼ÌÍ¾ß¤ä·Ü¥¬¥é¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ¤Ê¤É¤ò»È¤¦¤¿¤á¡¢´ÊÃ±¤Ê¤¬¤é±ü¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÚËãÇÌ½Õ±«¡Û¤Î¿Íµ¤¥ì¥·¥Ô4Áª
¥Ä¥ë¥Ã¤È¿©´¶¤Î½Õ±«¤Ë¡¢¥¿¥±¥Î¥³¤ä¥·¥¤¥¿¥±¡¢¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤Ê¤É¤ÎÌîºÚ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£¿©´¶¤Î°Û¤Ê¤ë¿©ºà¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ËãÇÌ½Õ±«¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤¬ºÝÎ©¤Á¤Þ¤¹¤è¡£Ä´Ì£ÎÁ¤ÏðùÎ³¥Á¥¥ó¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ¤ä¤·¤ç¤¦¤æ¤Ê¤É¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ÇÎÉ¤¤¤¿¤á¡¢»×¤¤Î©¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤¹¤°ºî¤ì¤Þ¤¹¡£
ËãÇÌ½Õ±«¤À¤±¤À¤ÈÌîºÚ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤Î¤¬¤³¤Á¤é¤Î¥ì¥·¥Ô¡£¥Ë¥ó¥¸¥ó¤ä¾®¾¾ºÚ¤Ê¤É¤ò»È¤¦¤¿¤á¡¢±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÀ°¤Ã¤¿°ìÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£Ã¸Çñ¤Ê·Ü¤Ò¤Æù¤ÈÌîºÚ¤¬¥Ù¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¡£Éý¤¬¹¤¯ÂÀ¤¤½Õ±«¤Çºî¤ë¤È¡¢¤â¤Ã¤Á¤ê¿©´¶¤Ë¡£¿©¤Ù±þ¤¨¤¬Áý¤·¤Æ¼ç¿©Âå¤ï¤ê¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌîºÚ¥á¥¤¥ó¤ÎËãÇÌ½Õ±«¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¤¤Ï¡¢¾®¾¾ºÚ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤Î¤¬¥¤¥Á¥ª¥·¤Ç¤¹¡£¥·¥ã¥¥Ã¤È¤·¤¿¾®¾¾ºÚ¤È½Õ±«¤Î¿©´¶¤¬¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ëÈþÌ£¤·¤µ¡£¾®¾¾ºÚ¤ÏÆÚ¤Ò¤Æù¤È¤â¤è¤¯¹ç¤¦¤Î¤ÇËãÇÌ½Õ±«¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£ºÌ¤ê¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿¤¤Êý¤ÏºÙÀÚ¤ê¤Î¥Ë¥ó¥¸¥ó¤ò²Ã¤¨¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Ê¥¹Æþ¤ê¤ÎËãÇÌ½Õ±«¤Ï¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¡£¥Ê¥¹¤òÂç¤¤á¤ËÀÚ¤ë¤Î¤Ç¡¢¿©´¶¤è¤¯»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¤äÅ¼ÌÌ¾ß¤Ê¤É¤Çºî¤Ã¤¿¥³¥¯¿¼¤¤¼Ñ½Á¤ò½Õ±«¤¬µÛ¤Ã¤Æ¡¢¶Ë¾å¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ë¡£¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î¥Ñ¥¯¥Á¡¼¤ÇÁÖ¤ä¤«¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢£¡ÚËãÇÌÂçº¬¡Û¤Î¿Íµ¤¥ì¥·¥Ô2Áª
¥´¥í¥Ã¤ÈÂç¤¤á¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤¿Âçº¬¤¬¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Âçº¬¤Î»Ý¤ß¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢É½ÌÌ¤ò¾Æ¤¤Ä¤±¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£Á´ÂÎ¤Ë¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤Ç²Ð¤òÄÌ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¼Ñ¹þ¤ß»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¡£Âçº¬¤ä¿å¼Ñ¥¿¥±¥Î¥³¤òÂ¿¤¯»È¤¦¤¿¤á¡¢ËþÂ´¶¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¥«¥í¥ê¡¼¤¬Äã¤á¤Ê¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
Âçº¬¤ò¥µ¥¤¥³¥í¾õ¤ËÀÚ¤ë¤È¡¢²¼è§¤ÇÉÔÍ×¤ÇËãÇÌÂçº¬¤¬ºî¤ì¤Þ¤¹¡£Âçº¬¤Ï´Å¤ß¤¬¶¯¤¤¾å¤ÎÉôÊ¬¤ò»È¤¦¤È¡¢¤è¤êÈþÌ£¤·¤µ¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¤è¡£ßÖ¤á¤¿ÆÚ¤Ò¤Æù¤È°ì½ï¤Ë¼Ñ¹þ¤ó¤À¤é¡¢¿åÊ¬¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¤«¤éÄ´Ì£ÎÁ¤ò²Ã¤¨¤Þ¤¹¡£»Ý¤ß¤¬¶Å½Ì¤·¤Æ¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÚËãÇÌÇòºÚ¡Û¤Î¿Íµ¤¥ì¥·¥Ô2Áª
ÆÚ¤Ò¤Æù¤ä¹áÌ£ÌîºÚ¡¢Æ¦ÈÄ¾ß¤Î»Ý¤ß¤òµÛ¤Ã¤¿ÇòºÚ¤Ï¤ä¤ï¤é¤«¤¯¡¢³ÊÊÌ¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤Ç¤¹¡£ÇòºÚ¤Ï¿Ä¤ÈÍÕ¤ò»þ´Öº¹¤Ç²Ã¤¨¡¢¿©´¶¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¤ÈÀÖ¤ß¤½¤Î¤³¤Ã¤¯¤êÌ£¤Ç¤´¤Ï¤ó¤¬¿Ê¤à¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£
¥Þ¡¼¥Ü¡¼ÇòºÚ¤Ë¿å¼Ñ¥¿¥±¥Î¥³¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¡¢¿©´¶¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ò´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÇòºÚ¡¢¥¿¥±¥Î¥³¤É¤Á¤é¤â´Å¤ß¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ô¥ê¿ÉÌ£¤Ë¤è¤¯¹ç¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¶¯¤á¤Ë¤È¤í¤ß¤ò¤Ä¤±¤ÆÐ§¤Ë¤¹¤ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤â¡ý¡£ÌîºÚ¤â¤ªÆù¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¿©¤Ù¤¿¤¤Æü¤Ë¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£ËãÇÌ¤Ë¹ç¤¦Ãæ²ÚÉûºÚ¥ì¥·¥Ô3Áª
ËãÇÌ¤ÏÇ»¤¤¤á¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢ÉûºÚ¤Ï¤µ¤Ã¤Ñ¤êÌ£¤òÁª¤Ö¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£Ãæ²Ú¥¯¥é¥²¤È¥¥å¥¦¥ê¤ò»È¤Ã¤¿ÏÂ¤¨Êª¤Ï¥´¥ÞÌý¤À¤±¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤¹¤ë¤¿¤á¡¢´ÊÃ±¤Ê¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Æ¦Éå¤ä¥Ê¥¹¤Ê¤É¡¢¤É¤ó¤ÊËãÇÌ¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
ËãÇÌ¤ÏÌîºÚ¤¬ÉÔÂ¤·¤¬¤Á¡¢¤È¤¤¤¦Êý¤ÏÉûºÚ¤Ë¥³¡¼¥ë¥¹¥í¡¼¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤»¤óÀÚ¤ê¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ë¥Á¥ê¥á¥ó¥¸¥ã¥³¤ÎÉ÷Ì£¡¢¤¹¤êÇò¥´¥Þ¤ä¥Þ¥è¥Í¡¼¥ºÆþ¤ê¤ÎÃæ²Ú¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤¬¹¥ÁêÀ¡£¶Ì¥Í¥®¤ä¿åºÚ¤ò²Ã¤¨¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
ËãÇÌ¤ÏÆù¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢µû¤ÎÉûºÚ¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£Æ¦ÉÄ¤ò¥ì¥ó¥¸²ÃÇ®¤·¤¿¤é¡¢¥µ¥Ð´Ì¤òÏÂ¤¨¤ì¤Ð½ÐÍè¾å¤¬¤ê¡£²Ð¤ò»È¤ï¤º¤Ëºî¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ËãÇÌ¤Ç¥³¥ó¥í¤¬¤Õ¤µ¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÚËãÇÌ¤Ë¹ç¤¦Ãæ²Ú¥¹¡¼¥×¡Û¥ì¥·¥Ô3Áª
2¿ÍÊ¬¤Ç¥ì¥¿¥¹1/4¸Ä¤ò»È¤¦¥¹¡¼¥×¤Ï¡¢ÌîºÚ¤¬ÉÔÂ¤·¤¬¤Á¤ÊËãÇÌ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¥ì¥¿¥¹¤Ï²ÃÇ®¤¹¤ë¤È¿©´¶¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¥¹¡¼¥×¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤«¤éÆé¤Ë²Ã¤¨¤Þ¤¹¡£¥·¥ã¥¥Ã¤È¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¥ì¥¿¥¹¤Î¿©´¶¤¬¤È¤í¤ß¤Î¤Ä¤¤¤¿ËãÇÌ¤È¹¥ÁêÀ¤Ç¤¹¡£
Ãæ²ÚÎÁÍý¤Ç¿Íµ¤¤ÎÍñ¥¹¡¼¥×¤â¡¢ËãÇÌ¤Ë¤è¤¯¹ç¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤Õ¤ï¤Õ¤ïÍñ¤È¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬¿É¤¤ËãÇÌ¤ÎÉ÷Ì£¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¥³¡¼¥ó´Ì¤ä¥«¥Ë¥«¥Þ¤òÆþ¤ì¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËãÇÌ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¥¹¡¼¥×¤Ï¤µ¤Ã¤Ñ¤êÌ£¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£À¸¥È¥Þ¥È¤Î»ÀÌ£¤ä³¤ï¤ìºÚ¤Î¤Û¤í¶ì¤µ¤¬¤¯¤»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ò¤Æù¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»È¤Ã¤¿ËãÇÌ¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤¸¥Î©¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¢£¤¤¤í¤ó¤ÊËãÇÌ¤ÇÃæ²Ú¸¥Î©¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡ª
ËãÇÌ¤ÏÆ¦Éå¤ä¥Ê¥¹¡¢½Õ±«¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ì£ÉÕ¤±¤â¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¤·¤¿¤·¤ç¤¦¤æ¤ä±ö¥Ù¡¼¥¹¤Î¤â¤Î¡¢¤ß¤½¤ä¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¤Î¤³¤Ã¤¯¤êÌ£¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¡£ËãÇÌ¤Ë»È¤¦¿©ºà¤ÏÈæ³ÓÅª¤É¤ó¤ÊÌ£¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¼çºÚ¤¬ËãÇÌ¤ÎÆü¤Ï¤¢¤Ã¤µ¤êÌ£¤ÎÉûºÚ¤ä¥¹¡¼¥×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£°Õ³°¤È´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¥ì¥·¥Ô¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
(¤È¤â¤ß)
º£²ó¤Ï¡¢¶ñºàÊÌ¤Ë¿Íµ¤¤ÎËãÇÌ¥ì¥·¥Ô¤È¡¢ËãÇÌ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊÉûºÚ¤ä¥¹¡¼¥×¥ì¥·¥Ô¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ú30Áª¡Û¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Ãæ²Ú¸¥Î©¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò¹Í¤¨¤ëºÝ¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£ÎÁÍý¤Î¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤¬°ìµ¤¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¢£¡ÚËãÇÌÆ¦Éå¡Û¤Î¿Íµ¤¥ì¥·¥Ô9Áª
¡¦¥³¥¯»Ý¡ª ´ðËÜ¤ÎËãÇÌÆ¦Éå
¤Ä¤ë¤ó¤È¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¸¨¤´¤·Æ¦Éå¤ÈÆÚ¤Ò¤Æù¤ò»È¤¦¡¢²¦Æ»¤ÎËãÇÌÆ¦Éå¤Ç¤¹¡£Æ¦Éå¤Ï²¼è§¤Ç¤·¤Æ¤«¤é¥¹¡¼¥×¤Ç¼Ñ¤ë¤ÈÌ£¤¬¤·¤ß¹þ¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÚ¤Ò¤Æù¤ÏÇò¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤ÇßÖ¤á¤Æ¤«¤é¥¹¡¼¥×¤ò²Ã¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿É¤¤¤Î¤¬¹¥¤¤ÊÊý¤ÏÆ¦ÈÄ¾ß¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡¦ËãÇÌÆ¦Éå
ÌÚÌÊÆ¦Éå¤È¸¨¤´¤·Æ¦Éå¤òÎ¾Êý»È¤¦¤È¡¢¿©´¶Ë¤«¤ÊËãÇÌÆ¦Éå¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤ä¥·¥ç¥¦¥¬¤Î¹á¤ê¡¢´³¤·¥·¥¤¥¿¥±¤Î»Ý¤ß¤¬Á´ÂÎ¤Ë¹Ô¤ÅÏ¤ê¡¢¤ªÅ¹¤Î¤è¤¦¤ÊËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ô¥ê¿ÉËãÇÌÆ¦Éå
Çò¥Í¥®¡¦¥·¥ç¥¦¥¬¡¦¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»È¤¤¡¢Æ¦ÈÄ¾ß¤Ç¿ÉÌ£¤ò²Ã¤¨¤ëËãÇÌÆ¦Éå¤Ç¤¹¡£¥°¥ê¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ÎÎÐ¤¬Á¯¤ä¤«¤Ç¡¢¸«¤¿ÌÜ¤¬²Ú¤ä¤«¤Ê¤Î¤âÌ¥ÎÏ¡£¥°¥ê¥ó¥Ô¡¼¥¹¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢¥Ë¥é¤äÀÄ¥Í¥®¤ÇÂåÍÑ¤·¤Æ¤âOK¤Ç¤¹¡£¥é¡¼Ìý¤ä²ÖÜ¥¤Ç¤µ¤é¤Ë¿É¤¯¤·¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¦¥Ë¥é¤¿¤Ã¤×¤ê±öËãÇÌÆ¦Éå
»ÝÌ£Ä´Ì£ÎÁ¤È±ö¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤¹¤ëËãÇÌÆ¦Éå¤Ï¡¢¤¢¤Ã¤µ¤êÌ£¡£¥Ë¥é¤Î¹á¤ê¤È¿©´¶¤¬¸¨¤´¤·Æ¦Éå¤È¹¥ÁêÀ¤Ç¤¹¡£¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Î¥·¥ç¥¦¥¬¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤ËÌ£¤ï¤¤¿¼¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¤´¤Ï¤ó¤Ë¤Î¤»¤ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¡¦¥«¥ì¡¼É÷Ì£Âç¿Í¤Î¿É¸ýËãÇÌÆ¦Éå
ËãÇÌÆ¦Éå¤ò¥¤¥Á¤«¤éºî¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¡¢¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¥ì¥È¥ë¥È¥«¥ì¡¼¤ò³èÍÑ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥«¥ì¡¼¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÌ£¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ò¤Æù¤ÏÃ¸Çñ¤Ê·Ü¤ò»È¤¦¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£±£¤·Ì£¤Î¿Ý¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¡£¤·¤Ä¤³¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤º¡¢Á´ÂÎ¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦ÀÖ¤ß¤½»ÅÎ©¤Æ¤ÎËãÇÌÆ¦Éå
¿É¸ý¤ÎÀÖ¤ß¤½¤òËãÇÌÆ¦Éå¤Ë²Ã¤¨¤ë¤È¡¢¥³¥¯¤ÈÉ÷Ì£¤¬¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¤ä¤¤Óº½Åü¤â»È¤¦¤¿¤á¡¢»Ý¤ß¤¿¤Ã¤×¤ê¡£¾¯¤·Ç»¤¤¤á¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤Ç¤´¤Ï¤ó¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤¹¤è¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ãæ²ÚÌÍ¤ä¤´¤Ï¤ó¤Ë¤Î¤»¤Æ¤â¡ý¤Ç¤¹¡£
¡¦¥È¥Þ¥ÈÆþ¤ê¥Þ¡¼¥Ü¡¼Æ¦Éå
¥È¥Þ¥È¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤¬ºÝÎ©¤ÄËãÇÌÆ¦Éå¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¹ç¤ï¤»Ä´Ì£ÎÁ¤Ï¤ß¤½¤ä¤·¤ç¤¦¤æ¤Ê¤É¤Ê¤¸¤ß¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ê·Ú¤Ëºî¤ì¤Þ¤¹¤è¡£¥È¥Þ¥È¤Î²ÃÇ®¤Ï²¹¤Þ¤ëÄøÅÙ¤ÇOK¡£¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤¿ËãÇÌÆ¦Éå¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡¦¥¥Î¥³¤¿¤Ã¤×¤ê¥Ù¥¸ËãÇÌÆ¦Éå
¤ªÆù¤ò»È¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ËþÂ´¶¤Î¤¢¤ëËãÇÌÆ¦Éå¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤Êý¤Ï¤³¤Á¤é¤¬¥¤¥Á¥ª¥·¡£ÁÆ¤ß¤¸¤ó¤Ë¤·¤¿¥¥Î¥³¤ò¤Ò¤ÆùÂå¤ï¤ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿©´¶¤â¹á¤ê¤âË¤«¤Ë¡£´Å¤ß¤È¥³¥¯¤Î¤¢¤ëÅ¼ºÚÅü¤È¤ß¤½¤ÎÉ÷Ì£¤¬¿©Íß¤ò¤«¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£¥ì¥·¥Ô¤Ç¤Ï¿åÍÏ¤³ëÊ´¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³ëÊ´¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤ÏÊÒ·ªÊ´¤Ç¤âOK¤Ç¤¹¡£
¡¦¤Ä¤¯¤Í¤Î¤¢¤Ã¤µ¤ê¥Þ¡¼¥Ü¡¼
¤Ò¤Æù¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢»ÔÈÎ¤Î¤Ä¤¯¤Í¤ò»È¤¦¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤¨¤ÆÁÆ¤¯Êø¤¹¤È¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤Ò¤Æù¤Çºî¤ë¤è¤ê¤â¤¢¤Ã¤µ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤È¥·¥ç¥¦¥¬¤Î¤¹¤ê¤ª¤í¤·¤Ï¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ç¤âÂåÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¹ï¤ó¤À¥Í¥®¤ä¥Ë¥é¤ò²Ã¤¨¤ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¢£¡ÚËãÇÌ¥Ê¥¹¡Û¤Î¿Íµ¤¥ì¥·¥Ô7Áª
¡¦ËãÇÌ¥Ê¥¹
Âç¤¤á¤ËÀÚ¤Ã¤¿¥Ê¥¹¤ä¥¿¥±¥Î¥³¤¬Â¸ºß´¶È´·²¤Ç¤¹¡£ÆÚ¤Ò¤Æù¤ä¹áÌ£ÌîºÚ¤Ê¤É¤òßÖ¤á¤¿¤é¡¢ÌîºÚ¤ò²Ã¤¨¤Æ¼Ñ¤Þ¤¹¡£ÆÚ¤Ò¤Æù¤Î»Ý¤ß¤òµÛ¤Ã¤¿¥Ê¥¹¤¬ÀäÉÊ¡£¿É¤µ¤ÏÆ¦ÈÄ¾ß¤ÎÎÌ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡¦¥È¥í¥È¥í¥Ê¥¹ËãÇÌ
¥Ê¥¹¤Ï²Ð¤¬ÄÌ¤ë¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤¿¤á¡¢¥ì¥ó¥¸²ÃÇ®¤·¤Æ¤ª¤¯¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ç¤Ï¤Ò¤Æù¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¾®´ÖÀÚ¤ì¤ÎÆÚÆù¤ò»È¤¦¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¥Ê¥¹¤È¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬ÀäÌ¯¤Ç¤¹¡£
¡¦¥Ô¥ê¿É¥¹¥¿¥ß¥Ê¥Þ¡¼¥Ü¡¼¥Ê¥¹
ËãÇÌ¥Ê¥¹¤Ë¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤È¥Ñ¥×¥ê¥«¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ë¡£¥Ô¡¼¥Þ¥óÆÃÍ¤Î¥Ñ¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£ÌîºÚ¤òÀè¤ËßÖ¤á¤Æ¤«¤é¤¤¤Ã¤¿¤ó¼è¤ê½Ð¤·¡¢ÆÚ¤Ò¤Æù¤Ë²Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¤éÌá¤·Æþ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿©´¶¤òÂ»¤Ê¤¦¤³¤È¤Ê¤¯»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¡¦ËãÇÌ¥Ê¥¹
Á¯¤ä¤«¤ÊÎÐ¿§¤¬ÆÃÄ§¤Î´ÅÄ¹Åâ¿É»Ò¤ò²Ã¤¨¤¿ËãÇÌ¥Ê¥¹¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â¿©´¶¤âÈ´·²¡£¥Ê¥¹¤ÏÁÇÍÈ¤²¤¹¤ë¤¿¤á¡¢´Å¤ß¤¬¥®¥å¥Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ê¥¹¤È»õ¤´¤¿¤¨¤ÎÎÉ¤¤´ÅÄ¹Åâ¿É»Ò¤¬¹¥ÁêÀ¡£¿ÉÌ£¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤ÆÈ¤¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦ÍÈ¤²¤º¤Ë¥Ø¥ë¥·¡¼¡ª ËãÇÌ¥Ê¥¹
¥Ê¥¹¤òÍÈ¤²¤ë¤È¥«¥í¥ê¡¼¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¤³¤Á¤é¤ÎËãÇÌ¥Ê¥¹¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£ÆÚ¤Ò¤Æù¤È°ì½ï¤ËßÖ¤á¤ë¤³¤È¤ÇÍÈ¤²¤Ê¤¯¤Æ¤â»Ý¤ß¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¸¨¤´¤·Æ¦Éå¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢ËãÇÌ¥Ê¥¹¤ÈËãÇÌÆ¦Éå¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¥Þ¡¼¥Ü¡¼¥Ê¥¹
¤·¤ç¤¦¤æ¤ä¥Á¥¥ó¥Ö¥¤¥è¥ó¡¢Æ¦ÈÄ¾ß¤Ê¤É¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤·¤¿ËãÇÌ¥Ê¥¹¤Ï¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤¤Ï¡¢¼Ñ¹þ¤à¤È¤¤Ë¾¯ÎÌ¤Î¿Ý¤ò²Ã¤¨¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ê¥¹¤ò¤Ò¤Æù¤ÈÆ±¤¸Æé¤ÇßÖ¤á¤ë¤¿¤á¡¢¼ê·Ú¤Ëºî¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦ßÖ¤á¤Æº®¤¼¤ë¤À¤±¡ª ËãÇÌ²Ø»Ò ¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÌ£
ËãÇÌ¥Ê¥¹¤ò·Ü¤à¤ÍÆù¤Çºî¤ë¤È¤¢¤Ã¤µ¤êÌ£¤Ë¡£¥Ê¥¹¤Ï¥ì¥ó¥¸¤Ç²ÃÇ®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ìý¤ò»È¤ï¤º¤Ë²¼¤´¤·¤é¤¨¤Ç¤¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¥Ê¥¹¤Ë¤¢¤ëÄøÅÙ²Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼Ñ¹þ¤ß»þ´Ö¤¬Ã»¤¯¤ÆºÑ¤à¤Î¤âÎÉ¤¤¤È¤³¤í¡£Å¼ÌÍ¾ß¤ä·Ü¥¬¥é¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ¤Ê¤É¤ò»È¤¦¤¿¤á¡¢´ÊÃ±¤Ê¤¬¤é±ü¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÚËãÇÌ½Õ±«¡Û¤Î¿Íµ¤¥ì¥·¥Ô4Áª
¡¦¤´ÈÓ¤¬¤¹¤¹¤à¡ª ¥Þ¡¼¥Ü¡¼½Õ±«
¥Ä¥ë¥Ã¤È¿©´¶¤Î½Õ±«¤Ë¡¢¥¿¥±¥Î¥³¤ä¥·¥¤¥¿¥±¡¢¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤Ê¤É¤ÎÌîºÚ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£¿©´¶¤Î°Û¤Ê¤ë¿©ºà¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ËãÇÌ½Õ±«¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤¬ºÝÎ©¤Á¤Þ¤¹¤è¡£Ä´Ì£ÎÁ¤ÏðùÎ³¥Á¥¥ó¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ¤ä¤·¤ç¤¦¤æ¤Ê¤É¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ÇÎÉ¤¤¤¿¤á¡¢»×¤¤Î©¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤¹¤°ºî¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦¤´ÈÓ¤¬¤¹¤¹¤à¡ª ¥Ô¥ê¿ÉËãÇÌ½Õ±«
ËãÇÌ½Õ±«¤À¤±¤À¤ÈÌîºÚ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤Î¤¬¤³¤Á¤é¤Î¥ì¥·¥Ô¡£¥Ë¥ó¥¸¥ó¤ä¾®¾¾ºÚ¤Ê¤É¤ò»È¤¦¤¿¤á¡¢±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÀ°¤Ã¤¿°ìÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£Ã¸Çñ¤Ê·Ü¤Ò¤Æù¤ÈÌîºÚ¤¬¥Ù¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¡£Éý¤¬¹¤¯ÂÀ¤¤½Õ±«¤Çºî¤ë¤È¡¢¤â¤Ã¤Á¤ê¿©´¶¤Ë¡£¿©¤Ù±þ¤¨¤¬Áý¤·¤Æ¼ç¿©Âå¤ï¤ê¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¾®¾¾ºÚ¥Þ¡¼¥Ü¡¼
ÌîºÚ¥á¥¤¥ó¤ÎËãÇÌ½Õ±«¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¤¤Ï¡¢¾®¾¾ºÚ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤Î¤¬¥¤¥Á¥ª¥·¤Ç¤¹¡£¥·¥ã¥¥Ã¤È¤·¤¿¾®¾¾ºÚ¤È½Õ±«¤Î¿©´¶¤¬¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ëÈþÌ£¤·¤µ¡£¾®¾¾ºÚ¤ÏÆÚ¤Ò¤Æù¤È¤â¤è¤¯¹ç¤¦¤Î¤ÇËãÇÌ½Õ±«¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£ºÌ¤ê¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿¤¤Êý¤ÏºÙÀÚ¤ê¤Î¥Ë¥ó¥¸¥ó¤ò²Ã¤¨¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¦¥Ê¥¹Æþ¤êËãÇÌ½Õ±«
¥Ê¥¹Æþ¤ê¤ÎËãÇÌ½Õ±«¤Ï¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¡£¥Ê¥¹¤òÂç¤¤á¤ËÀÚ¤ë¤Î¤Ç¡¢¿©´¶¤è¤¯»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¤äÅ¼ÌÌ¾ß¤Ê¤É¤Çºî¤Ã¤¿¥³¥¯¿¼¤¤¼Ñ½Á¤ò½Õ±«¤¬µÛ¤Ã¤Æ¡¢¶Ë¾å¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ë¡£¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î¥Ñ¥¯¥Á¡¼¤ÇÁÖ¤ä¤«¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢£¡ÚËãÇÌÂçº¬¡Û¤Î¿Íµ¤¥ì¥·¥Ô2Áª
¡¦¥Þ¡¼¥Ü¡¼Âçº¬
¥´¥í¥Ã¤ÈÂç¤¤á¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤¿Âçº¬¤¬¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Âçº¬¤Î»Ý¤ß¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢É½ÌÌ¤ò¾Æ¤¤Ä¤±¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£Á´ÂÎ¤Ë¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤Ç²Ð¤òÄÌ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¼Ñ¹þ¤ß»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¡£Âçº¬¤ä¿å¼Ñ¥¿¥±¥Î¥³¤òÂ¿¤¯»È¤¦¤¿¤á¡¢ËþÂ´¶¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¥«¥í¥ê¡¼¤¬Äã¤á¤Ê¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡¦ËãÇÌÂçº¬
Âçº¬¤ò¥µ¥¤¥³¥í¾õ¤ËÀÚ¤ë¤È¡¢²¼è§¤ÇÉÔÍ×¤ÇËãÇÌÂçº¬¤¬ºî¤ì¤Þ¤¹¡£Âçº¬¤Ï´Å¤ß¤¬¶¯¤¤¾å¤ÎÉôÊ¬¤ò»È¤¦¤È¡¢¤è¤êÈþÌ£¤·¤µ¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¤è¡£ßÖ¤á¤¿ÆÚ¤Ò¤Æù¤È°ì½ï¤Ë¼Ñ¹þ¤ó¤À¤é¡¢¿åÊ¬¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¤«¤éÄ´Ì£ÎÁ¤ò²Ã¤¨¤Þ¤¹¡£»Ý¤ß¤¬¶Å½Ì¤·¤Æ¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÚËãÇÌÇòºÚ¡Û¤Î¿Íµ¤¥ì¥·¥Ô2Áª
¡¦¤´ÈÓ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª ´ÊÃ±¥Ô¥ê¿ÉËãÇÌÇòºÚ
ÆÚ¤Ò¤Æù¤ä¹áÌ£ÌîºÚ¡¢Æ¦ÈÄ¾ß¤Î»Ý¤ß¤òµÛ¤Ã¤¿ÇòºÚ¤Ï¤ä¤ï¤é¤«¤¯¡¢³ÊÊÌ¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤Ç¤¹¡£ÇòºÚ¤Ï¿Ä¤ÈÍÕ¤ò»þ´Öº¹¤Ç²Ã¤¨¡¢¿©´¶¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¤ÈÀÖ¤ß¤½¤Î¤³¤Ã¤¯¤êÌ£¤Ç¤´¤Ï¤ó¤¬¿Ê¤à¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£
¡¦¥Þ¡¼¥Ü¡¼ÇòºÚ
¥Þ¡¼¥Ü¡¼ÇòºÚ¤Ë¿å¼Ñ¥¿¥±¥Î¥³¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¡¢¿©´¶¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ò´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÇòºÚ¡¢¥¿¥±¥Î¥³¤É¤Á¤é¤â´Å¤ß¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ô¥ê¿ÉÌ£¤Ë¤è¤¯¹ç¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¶¯¤á¤Ë¤È¤í¤ß¤ò¤Ä¤±¤ÆÐ§¤Ë¤¹¤ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤â¡ý¡£ÌîºÚ¤â¤ªÆù¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¿©¤Ù¤¿¤¤Æü¤Ë¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£ËãÇÌ¤Ë¹ç¤¦Ãæ²ÚÉûºÚ¥ì¥·¥Ô3Áª
¡¦Ãæ²Ú¥¯¥é¥²¤ÎÏÂ¤¨Êª
ËãÇÌ¤ÏÇ»¤¤¤á¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢ÉûºÚ¤Ï¤µ¤Ã¤Ñ¤êÌ£¤òÁª¤Ö¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£Ãæ²Ú¥¯¥é¥²¤È¥¥å¥¦¥ê¤ò»È¤Ã¤¿ÏÂ¤¨Êª¤Ï¥´¥ÞÌý¤À¤±¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤¹¤ë¤¿¤á¡¢´ÊÃ±¤Ê¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Æ¦Éå¤ä¥Ê¥¹¤Ê¤É¡¢¤É¤ó¤ÊËãÇÌ¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
¡¦Ãæ²ÚÉ÷¥³¡¼¥ë¥¹¥í¡¼
ËãÇÌ¤ÏÌîºÚ¤¬ÉÔÂ¤·¤¬¤Á¡¢¤È¤¤¤¦Êý¤ÏÉûºÚ¤Ë¥³¡¼¥ë¥¹¥í¡¼¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤»¤óÀÚ¤ê¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ë¥Á¥ê¥á¥ó¥¸¥ã¥³¤ÎÉ÷Ì£¡¢¤¹¤êÇò¥´¥Þ¤ä¥Þ¥è¥Í¡¼¥ºÆþ¤ê¤ÎÃæ²Ú¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤¬¹¥ÁêÀ¡£¶Ì¥Í¥®¤ä¿åºÚ¤ò²Ã¤¨¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
¡¦¥µ¥Ð¤ÈÆ¦ÉÄ¤Î¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°ÏÂ¤¨
ËãÇÌ¤ÏÆù¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢µû¤ÎÉûºÚ¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£Æ¦ÉÄ¤ò¥ì¥ó¥¸²ÃÇ®¤·¤¿¤é¡¢¥µ¥Ð´Ì¤òÏÂ¤¨¤ì¤Ð½ÐÍè¾å¤¬¤ê¡£²Ð¤ò»È¤ï¤º¤Ëºî¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ËãÇÌ¤Ç¥³¥ó¥í¤¬¤Õ¤µ¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÚËãÇÌ¤Ë¹ç¤¦Ãæ²Ú¥¹¡¼¥×¡Û¥ì¥·¥Ô3Áª
¡¦¥ì¥¿¥¹¤ÎÃæ²Ú¥¹¡¼¥×
2¿ÍÊ¬¤Ç¥ì¥¿¥¹1/4¸Ä¤ò»È¤¦¥¹¡¼¥×¤Ï¡¢ÌîºÚ¤¬ÉÔÂ¤·¤¬¤Á¤ÊËãÇÌ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¥ì¥¿¥¹¤Ï²ÃÇ®¤¹¤ë¤È¿©´¶¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¥¹¡¼¥×¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤«¤éÆé¤Ë²Ã¤¨¤Þ¤¹¡£¥·¥ã¥¥Ã¤È¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¥ì¥¿¥¹¤Î¿©´¶¤¬¤È¤í¤ß¤Î¤Ä¤¤¤¿ËãÇÌ¤È¹¥ÁêÀ¤Ç¤¹¡£
¡¦Ãæ²ÚÍñ¥¹¡¼¥×
Ãæ²ÚÎÁÍý¤Ç¿Íµ¤¤ÎÍñ¥¹¡¼¥×¤â¡¢ËãÇÌ¤Ë¤è¤¯¹ç¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤Õ¤ï¤Õ¤ïÍñ¤È¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬¿É¤¤ËãÇÌ¤ÎÉ÷Ì£¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¥³¡¼¥ó´Ì¤ä¥«¥Ë¥«¥Þ¤òÆþ¤ì¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥È¥Þ¥È¤ÎÃæ²Ú¥¹¡¼¥×
ËãÇÌ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¥¹¡¼¥×¤Ï¤µ¤Ã¤Ñ¤êÌ£¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£À¸¥È¥Þ¥È¤Î»ÀÌ£¤ä³¤ï¤ìºÚ¤Î¤Û¤í¶ì¤µ¤¬¤¯¤»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ò¤Æù¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»È¤Ã¤¿ËãÇÌ¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤¸¥Î©¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¢£¤¤¤í¤ó¤ÊËãÇÌ¤ÇÃæ²Ú¸¥Î©¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡ª
ËãÇÌ¤ÏÆ¦Éå¤ä¥Ê¥¹¡¢½Õ±«¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ì£ÉÕ¤±¤â¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¤·¤¿¤·¤ç¤¦¤æ¤ä±ö¥Ù¡¼¥¹¤Î¤â¤Î¡¢¤ß¤½¤ä¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¤Î¤³¤Ã¤¯¤êÌ£¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¡£ËãÇÌ¤Ë»È¤¦¿©ºà¤ÏÈæ³ÓÅª¤É¤ó¤ÊÌ£¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¼çºÚ¤¬ËãÇÌ¤ÎÆü¤Ï¤¢¤Ã¤µ¤êÌ£¤ÎÉûºÚ¤ä¥¹¡¼¥×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£°Õ³°¤È´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¥ì¥·¥Ô¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
(¤È¤â¤ß)