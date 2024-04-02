»³ÅÄÍµµ®¡Ö¼þ¤ê¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡¡·ëº§È¯É½¤ÎÁêÃÌ¤Ç´¶·ã¤·¤¿°æ¥Î¸¶²÷É§¤Î¸ÀÍÕ
¡¡ÇÐÍ¥¤Î»³ÅÄÍµµ®¡Ê33¡Ë¤¬1Æü¡¢4·î¤«¤é·îÍË¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¿¼Ìë1¡¦00¡Ë¤Î½é²óÊüÁ÷¤ËÀ¸½Ð±é¡£¸µÇµÌÚºä46¤Ç½÷Í¥¤ÎÀ¾Ìî¼·À¥¡Ê29¡Ë¤È¤Î·ëº§¤òÀ¸Êó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡»³ÅÄ¤Ï·ëº§È¯É½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»öÌ³½ê¤µ¤óÆ±»Î¤Ç¿§¤ó¤ÊÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÏÃ¤¹¤Ë¤·¤Æ¤âËÜÅö¤Ë¤´¤¯¾¯¿ô¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦Á°¤Ë¼«Ê¬¤Î¸ý¤«¤éÅÁ¤¨¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤«¤éÈ¯É½ÅöÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿3·î31Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤äÀèÇÚ¡¢¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ëÇÐÍ¥¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼«Ê¬¤¬ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¦¿Í¤Ë¼«¤é¥á¡¼¥ëÅù¤òÄÌ¤¸Êó¹ð¤Ç¤¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÈ¯É½ÅöÆü¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÆÃÁÜ9¡¡season7¡Ù¤Î»£±Æ¤¬°ìÆüÃæ¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¼ç±é¤Î°æ¥Î¸¶²÷É§¤Ë¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤Ã¤ÆÃ¯¤ËÁ÷¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í?ËÍ¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤¡È²¶Íè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡É¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤ë¤Î¿´¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ËÁ÷¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÁêÃÌ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¹¤ë¤È°æ¥Î¸¶¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ç¤âËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¿Í¤Ï¡¢Á÷¤Ã¤Æ¤âÁ÷¤ó¤Ê¤¯¤Æ¤â¡È¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¤À¤è¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤â¤è¤¦¡£Â³¤±¤Æ»³ÅÄ¤¬¡Ö²¿»þ²¿Ê¬º¢È¯É½¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤½¤ï¤½¤ï¤·¤Æ¤¿¤é¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢°æ¥Î¸¶¤Ï¡ÖÁ´Á³¤¤¤¤¤è!Âç¾æÉ×¤À¤è¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È½õ¸À¡£»³ÅÄ¤Ï¡Ö°æ¥Î¸¶¤µ¤ó¤¬Í¥¤·¤¤¤ï¡×¤È¡È¿´¸¯¤¤¡É¤Ë´¶·ã¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÆü¤Î»£±Æ¤Ç¤Ï¡ÖËÍ¤¢¤ó¤Þ¤ê²¿¤«¤ËÆ°ÍÉ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢ÄÁ¤·¤¯2²ó¤Û¤ÉËÜÈÖ¤Î¥«¥Ã¥È¤Ç³ú¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤ï¡£¿Í´Ö¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¶ÛÄ¥¤Î¤¢¤Þ¤êËÜÈÖ¤Ç¼ºÇÔ¤·¤¿¤³¤È¤ò¾Ð¤¤Èô¤Ð¤·¤¿¡£