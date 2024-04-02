¾¯»Ò²½ÂÐºöË¡°Æ¡¢¿³µÄÆþ¤ê¡¡ÌîÅÞ¤Ï¡Ö»Ò°é¤ÆÁýÀÇ¡×ÈãÈ½
¡¡»ùÆ¸¼êÅö¤Î³È½¼¤Ê¤É¤òÃì¤È¤·¤¿¾¯»Ò²½ÂÐºö´ØÏ¢Ë¡°Æ¤Ï2Æü¤Î½°±¡ËÜ²ñµÄ¤Ç¿³µÄÆþ¤ê¤¹¤ë¡£ÂÐºö¤Îºâ¸»¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¸øÅª°åÎÅÊÝ¸±ÎÁ¤Ë¾å¾è¤»¤·¤ÆÄ§¼ý¤¹¤ë¡Ö»Ò¤É¤â¡¦»Ò°é¤Æ»Ù±ç¶â¡×À©ÅÙ¤ò2026Ç¯4·î¤ËÁÏÀß¤¹¤ë¡£º£¹ñ²ñ¤Ç¤ÎÀ®Î©¤òÌÜ»Ø¤¹¡£ÂÐºö¤Ë¤Ïº£¸å3Ç¯´Ö¤ËÇ¯ºÇÂç3Ãû6Àé²¯±ß¤Îºâ¸»¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ã¤ÎºÐ½Ðºï¸º¤ä»Ù±ç¶â¤ÇÏÅ¤¦¡£ÌîÅÞ¤Ï¡Ö»ö¼Â¾å¤Î»Ò°é¤ÆÁýÀÇ¤À¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¯ÉÜ¤Ï»Ù±ç¶â¤Î·îÊ¿¶Ñ¤ÎÉéÃ´³Û¤ò°åÎÅÊÝ¸±ÊÌ¤Ë»î»»¡£ÊÝ¸±ÎÁ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈïÊÝ¸±¼Ô1¿ÍÅö¤¿¤ê¤Ç26Ç¯ÅÙ¤Ï·î200¡Á550±ß¡¢À©ÅÙ¤¬³ÎÎ©¤¹¤ë28Ç¯ÅÙ¤Ï·î350¡Á950±ß¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¡£26Ç¯ÅÙ¤«¤éÄ§¼ý¤·»Ï¤á¡¢ÉéÃ´³Û¤ÏËèÇ¯¾å¤¬¤ê28Ç¯ÅÙ¤ËËþ³Û¤È¤Ê¤ë¡£¼ÂºÝ¤ÎÉéÃ´³Û¤Ï½êÆÀ¤Ê¤É¤Ë±þ¤¸¤Æ°Û¤Ê¤ë¡£
¡¡28Ç¯ÅÙ¤ÎÊÝ¸±ÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¸øÌ³°÷¤é¤Î¶¦ºÑÁÈ¹ç950±ß¡¢Âç´ë¶È¤Î²ñ¼Ò°÷¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±ÁÈ¹ç850±ß¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤ÎÁ´¹ñ·ò¹¯ÊÝ¸±¶¨²ñ¡Ê¶¨²ñ¤±¤ó¤Ý¡Ë700±ß¡¢75ºÐ°Ê¾å¤Î¸å´ü¹âÎð¼Ô°åÎÅÀ©ÅÙ350±ß¡£¼«±Ä¶È¼Ô¤é¤Î¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¤ÏÀ¤ÂÓ¤´¤È¤ËÄ§¼ý¤·26Ç¯ÅÙ350±ß¡¢28Ç¯ÅÙ600±ß¤È¤Ê¤ë¡£