Ç»¸üMAX¥¥¿ーーー¡ª¡ª¡Ú¥¹¥¿¥Ð¡Û¤È¤í¤¢¤Þ♡ ¥³ー¥Òー¤Ê¤·¡ÖÇ»¸ü¥«¥¹¥¿¥à¡×
¿©¸å¤Î¥Ç¥¶ー¥È¤ä¾¯¤·È©´¨¤¤Æü¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤Ë¤Ï¡¢Ç»¸ü¤Ê´Å¤µ¤¬ÂÎ¤ËÀ÷¤ßÅÏ¤ë¡Ú¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Û¤Î¡ÖÇ»¸ü¥«¥¹¥¿¥à¡×¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡© º£²ó¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ð´ÅÅÞ¥«¥¹¥¿¥à¤¬ÆÀ°Õ¤Ê@stb_____gram¤µ¤ó¤Î¥³ー¥Òー¤Ê¤·¡¦¤È¤í¤¢¤Þ¥«¥¹¥¿¥à¤ò2¤Ä¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÃæÆÇÀ¤¢¤ê♡ 1Ç¯ÃæÍê¤á¤ëÇ»¸ü¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£ー¥«¥¹¥¿¥à
¥«¥¹¥¿¥à¤Î¥Ùー¥¹¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥·¥å¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥¹¥È¥Æ¥£ー¥é¥Æ¡×¡£¤³¤Á¤é¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤Ë¡Ö¥Ö¥ì¤Ù¥ß¥ë¥¯¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥â¥«¥·¥í¥Ã¥×ÊÑ¹¹¡×¡Ö¥Û¥¤¥Ã¥×ÄÉ²Ã¡×¤ò¤¹¤ë¤È¡¢Ç»¸ü¤Ê¥ß¥ë¥¯¤Î´Å¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¡¢¤È¤í¤¢¤Þ¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£ー¤Î´°À®¤Ç¤¹♡
¤Û¤¦¤¸Ãã ¡ß ¥Á¥ç¥³¤Ç¤Ò¤ÈÌ£°ã¤¦Ç»¸ü¤Ê´Å¤µ¤Ë
¡Ö¤Û¤¦¤¸Ãã¥Æ¥£ー¥é¥Æ¡×¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡ÖÌµ»éËÃ¥ß¥ë¥¯¡¦¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥·¥í¥Ã¥×ÊÑ¹¹¡×¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥â¥«¥·¥í¥Ã¥×¡¦¥³¥³¥¢¥Ñ¥¦¥ÀーÄÉ²Ã¡×¤ò¥«¥¹¥¿¥à¡£2¼ïÎà¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥·¥í¥Ã¥×¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¡¢¥Á¥ç¥³¹¥¤¤µ¤ó¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¡£
¡Öº£Æü¤ÏÇ»¸ü¤Ê¥É¥ê¥ó¥¯¤¬°û¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿¡ÖÇ»¸ü¥«¥¹¥¿¥à¡×¤ò¤¼¤Ò¥ªー¥Àー¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¢ö
¢¨ËÜÊ¸Ãæ¤Î²èÁü¤ÏÅê¹Æ¼çÍÍ¤è¤ê·ÇºÜµöÂú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤Ï@stb_____gramÍÍ¤ÎInstagramÅê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤äÈÎÇä½ªÎ»¡¢Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§²Ï¹ç ¤Ò¤«¤ë