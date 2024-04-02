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Apple cider vinegar for weight management in Lebanese adolescents and young adults with overweight and obesity: a randomised, double-blind, placebo-controlled study | BMJ Nutrition, Prevention & Health
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