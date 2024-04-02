Âîµå¡¦Ä¥ËÜÈþÏÂ¤¬¹â¹»¤Ë¿Ê³Ø¡¡£±Ç¯À¸¤Î²Æ¤ËÂçÉñÂæ¤Ø¡Öº£¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤¬°ìÈÖ¡£³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×¡Ä¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç·è°Õ¸ì¤ë
¡¡Âîµå½÷»Ò¤Ç¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½¤ÎÄ¥ËÜÈþÏÂ¤Ï¡¢£´·î¤«¤é¿ÀÆàÀî¡¦À±ÜÌ¹ñºÝ¹â²£ÉÍ¤Ø¿Ê³Ø¤·¡¢½é¤Î¸ÞÎØ¤ËÄ©¤à¡£¸ÞÎØÃÄÂÎÍ×°÷¤Î£³ÏÈÌÜÆþ¤ê¤·¤¿£±£µºÐ¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤Þ¤Ç¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢µÞÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿Ãæ³Ø£³Ç¯´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¹â¹»£±Ç¯À¸¤Î²Æ¤Ë·Þ¤¨¤ë¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ø¡¢¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤ÎÀÀ¤¤¤òÎ©¤Æ¤¿¡£
¡¡¹â¹»£±Ç¯À¸¤Î²Æ¤ËºÇ¹â¤Î»×¤¤½Ð¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¡£Ä¥ËÜ¤ÎÀ¼¤ÏÃÆ¤ó¤À¡£¡Öº£¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤¬°ìÈÖ¡£³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤·¡¢ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¶â¥á¥À¥ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡£¶¥µ»¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Áª¤ó¤À¤Î¤¬¡¢ÅÐ¹»¤·¤Æ¼ø¶È¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¡¢±óÀ¬Àè¤«¤é¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼ø¶È¤È³Ø¤Ö¤¿¤á¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁªÂò¤¬¤Ç¤¤ë¹â¹»¤À¤Ã¤¿¡£ÀèÇÚ¤Ë¤Ï¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃË»Ò¤Ç£²£²Ç¯ËÌµþÅßµ¨¸ÞÎØ¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¦¸°»³Í¥¿¿¤â¤¤¤ë¤Ê¤ÉÄºÅÀ¤Ë¸þ¤±¡¢´Ä¶¤ÏÀ°¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ³Ø¹»£³Ç¯´Ö¤ÇµÞÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿¡£Ä¥ËÜ¤ÏÃÏ¸µ¡¦ÀçÂæ»Ô¤Î¾®³Ø¹»¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤È¡Ö¶¯¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤·¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢°éÀ®µ¡´Ø¤Î¡ÖÌÚ²¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡×¤ËÆþ¹»¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿ÀÆàÀî¤ËµòÅÀ¤ò°Ü¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖºÇ½é¤ÏÂîµå¤è¤ê³Ø¹»¤ÎÊý¤¬¿´ÇÛ¤Ç¡£Í§Ã£¤¬¤¤¤Ê¤¤¿·¤·¤¤³Ø¹»¤ÇÀ¸³è¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£Âîµå¤â´Ä¶¤òÊÑ¤¨¤¿¤«¤é¤Ë¤ÏÀ®ÀÓ¤â¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤¿¤Ö¤óÂ³¤«¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£ºÇ½é¤ÏÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¶¥µ»¤Ç¤Ï£±Ç¯»þ¤Î£²£±Ç¯Á´¹ñÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¡££²Ç¯»þ¤Î£²£²Ç¯¤«¤é¤Ï¹ñºÝÂç²ñ¤ËÀÑ¶Ë»²Àï¤·¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï·÷³°¤«¤é¼«¸ÊºÇ¹â¤Î£±£²°Ì¡Ê£±Æü»þÅÀ¡Ë¤ËÌö¿Ê¡£¤³¤Î£³Ç¯´Ö¤ÇµÞÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥¹ÂåÉ½¤ÎÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡¢Ê¿ÌîÈþ±§¤ËÂ³¤¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÎÃÄÂÎÍ×°÷¤Î£³ÏÈÌÜ¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢·»¡¦ÃÒÏÂ¤È¤Î¤¤ç¤¦¤À¤¤½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¡ÖÃæ£±¤Î»þ¤Ï»Ô¤ÎÂç²ñ¤Ë½Ð¤¿¤ê¡¢¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤âÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤ë¡£º£¤Î¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¤é¤¿¤Ö¤ó¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤Ç¤â¤½¤Î»þ¤«¤éÌÜÉ¸¤Ï¸ÞÎØ¤È·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ãæ£²¤Îº¢¤«¤é³¤³°¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¤Ï²¿¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê²¿¤È¤Ê¤¯¸«¤ëÀ¤³¦¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¾®³Ø»þÂå¤«¤é¡Ö°ì¤Ë·ò¹¯¡¢Æó¤ËÊÙ¶¯¡¢»°¤ËÂîµå¡×¤È¤¤¤¦Î¾¿Æ¤Î¶µ¤¨¤Î²¼¡¢ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿ÀÆàÀî¡¦Àîºê»ÔÆâ¤ÎÃæ³Ø¹»¤Ç¤â³Ø¶È¤È¤ÎÎ¾Î©¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Æ¥¹¥È¤â²ÝÂê¤â¤½¤¦¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÊÙ¶¯¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¾®³Ø¹»¤Î»þ¤Ï»»¿ô¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Ãæ³Ø¤Ç¤ÏÎò»Ë¤Ï³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Æ³Ú¤·¤¯¤Æ¼Ò²ñ¤â¹¥¤¤Ç¡£¡Ê»î¹ç¤Ç·çÀÊ¤¹¤ëÆü¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡ËÀèÀ¸¤ä¼þ¤ê¤ÎÊý¤¬Á´ÌÌÅª¤Ë»Ù¤¨¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¡¢´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¿·¤·¤¤Ìç½Ð¤ò½ËÊ¡¤µ¤ì¤¿¡££³·î¤Ë¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤¿Â´¶È¼°¤Ï³¤³°±óÀ¬¤Î¤¿¤á½ÐÀÊ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¸åÆü¡¢¾Ú½ñ¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢Ä¥ËÜ¤À¤±¤Î¤¿¤á¤ËÀèÀ¸¤¬¡¢¼°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¾Ð´é¤Ç¸«Á÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¡£¤¹¤´¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¶î¤±È´¤±¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£ÀèÀ¸Êý¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÂ´¶È¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡£··î£²£¶Æü³«Ëë¤Î¸ÞÎØ¤Þ¤Ç£´¤«·î¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¡Ö¹â¹»À¸¤ÈÃæ³ØÀ¸¤È¤Ï¡ÊÀ¸³è¤ä¸«¤é¤ìÊý¤â¡Ë°ã¤¦¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¡×¡£¿·¤·¤¤À¸³è¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¶»Ìö¤ë½Õ¡£Ä¥ËÜ¤Ï¾¯¤·Âç¿Í¤Ó¤¿É½¾ð¤Ç¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°¤ËÌ´ÉñÂæ¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡þÄ¥ËÜ¡¡ÈþÏÂ¡Ê¤Ï¤ê¤â¤È¡¦¤ß¤ï¡Ë£²£°£°£¸Ç¯£¶·î£±£¶Æü¡¢ÀçÂæ»Ô½Ð¿È¡££±£µºÐ¡£¸µÁª¼ê¤Ç¥³¡¼¥Á¤ÎÉã¡¦±§¤µ¤ó¡¢Êì¡¦Î¿¤µ¤ó¤Î±Æ¶Á¤Ç·»¡¦ÃÒÏÂ¡Ê£²£°¡Ë¤ËÂ³¤¤¤ÆÂîµå¤ò»Ï¤á¡¢£³ºÐ¤ÇÂç²ñ¤Ë½é½Ð¾ì¡£¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç£²ÅÙÍ¥¾¡¡££²£²Ç¯¤«¤é¥·¥Ë¥¢¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤Ë»²Àï¡£½é½Ð¾ì¤·¤¿£²·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÃÄÂÎÀï¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¡£À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÏÆüËÜÀª£³ÈÖ¼ê¤Î£±£²°Ì¡££Ô¥ê¡¼¥°¤ÏÌÚ²¼¥¢¥Ó¥¨¥ë¿ÀÆàÀî¤Ë½êÂ°¡£±¦¥·¥§¡¼¥¯¥É¥é¥¤¥Ö·¿¡£¿ÈÄ¹£±£¶£´¡¦£µ¥»¥ó¥Á¡£