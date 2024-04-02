Ãæ¹ñ¤Ç¡Ö¥Þ¥é¥½¥ó»²²Ã·¿Î¹¹Ô¡×¤¬¥Ö¡¼¥à¤Ë
2024µ®½£Æ¼¿Î¡¦Ûð¾ô»³½Õµ¨¥Þ¥é¥½¥ó¤Ï3·î31Æü¡¢¹æË¤¤È¤È¤â¤ËÀµ¼°¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Ãæ¹ñÆîÀ¾Éô¤Îµ®½£¾ÊÆ¼¿Î¶Ó¹¾±è¤¤¤Ë¤Ï1Ëü¿Í¶á¤¤¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Ãæ¹ñ½é¤Î´°Á´Ì©ÊÄ·¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¥Þ¥é¥½¥ó¥³¡¼¥¹¤ÇÇ®Àï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ûð¾ô»³¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÊ©¶µ¡ÊÌïðÕÊî»§¡ËÆ»¾ì¤È¤·¤Æ¤âÍÌ¾¤Ç¡¢2008Ç¯¤ËÀ¤³¦¼«Á³°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ûð¾ô»³½Õµ¨¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¡¢¥Õ¥¡¥ó¥é¥ó¤Î3¤Ä¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢10°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤«¤é»²²Ã¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤«¤éÍè¤¿¥È¥¦Íø¾Ï¤µ¤ó¤Ï¥Þ¥é¥½¥ó¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤ËÎ¹¹Ô°¦¹¥²È¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢²¿ÅÙ¤âÃæ¹ñ¤òË¬¤Í¡¢Î¹¹Ô¤È¶¥µ»¤òÆ±»þ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤Ï¡Ö°ÊÁ°¤«¤éÛð¾ô»³¤Ø¤ÎÎ¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÎ¹¹Ô¤È¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤òÆ±»þ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÏÎïÎï¤µ¤ó¤Ï¼ã¤¤¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ç¡¢8Ç¯Á°¤«¤é¥Þ¥é¥½¥ó¤ò»Ï¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÊ£¿ô¤ÎÅÔ»Ô¤Ç40°Ê¾å¤Î¥Þ¥é¥½¥óÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥ì¡¼¥¹¤ÏÎ¹¹Ô¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Àè¼þËö¤Ë½Å·Ä¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤¿¸å¡¢º£¼þËö¤Ïµ®½£¤ËÍè¤Æ¡¢¡Ö¤è¤¯¿©¤Ù¡¢¤è¤¯Í·¤Ó¡¢¤è¤¯Áö¤ë¡×Æ¼¿Î¤ÎÎ¹¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Ûð¾ô»³½Õµ¨¥Þ¥é¥½¥óÂç²ñ¤Î¤Û¤«¡¢Å¢³«¥Þ¥é¥½¥ó¡¢ÀÐ²ÈÁñ¥Þ¥é¥½¥ó¡¢·Õ½£¥Þ¥é¥½¥ó¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¶¥µ»¤¬Æ±Æü¤ËÆ±»þ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¤³¤Î½µËö¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥é¥½¥ó¤Î½µËö¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¤È´ØÏ¢¥í¡¼¥É¥ì¡¼¥¹¤Ï2014Ç¯¤Î51²ó¤«¤é2019Ç¯¤Ë¤Ï1828²ó¤ËÁý¤¨¡¢2023Ç¯¤Ë¤ÏÇ¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ580¤Î¥í¡¼¥É¥ì¡¼¥¹¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢»²²Ã¼Ô¤Ï±ä¤Ù550Ëü¿Í¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë