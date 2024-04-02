ÆüÃæ¤ÏÀÄ¶õ¹¤¬¤ë¡¡Æüº¹¤·Í¸ú¤Ë¡¡À¾ÆüËÜ¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê²¼¤êºä
¤¤ç¤¦¤Ï¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÀ²¤ì¤Æ¡¢ÆüÃæ¤Ï½Õ¤é¤·¤¤ÍÛµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢Å·µ¤¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê²¼¤êºä¤Ç¡¢Ìë¤Ï¶å½£¤òÃæ¿´¤Ë±«¤¬¹ß¤ê»Ï¤á¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ËÌÆüËÜ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤Ï¾å¶õ¤Î´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¸áÁ°Ãæ¤òÃæ¿´¤Ë±À¤¬¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Àã¤ä±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸á¸å¤Ï²óÉü¤·¤ÆÆüÃæ¤Ï¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÀ²¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÌÆüËÜ¤Ç¤ÏÀ¾¤è¤ê¤ÎÉ÷¤¬¤ä¤ä¶¯¤¯¿á¤¯¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²Æì¤Ï¤ªÃë¤´¤í¤«¤é±«¤¬¹ß¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Ìë¤Ï¶å½£¤Ç±«¤¬¹ß¤ê½Ð¤·¡¢ÌëÃÙ¤¯¤Ê¤ë¤È»Í¹ñ¤äÃæ¹ñÃÏÊý¤Ë¤â±«±À¤Î¤«¤«¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
ÆüÃæ¤Îµ¤²¹¤ÏÅì³¤¤«¤éÀ¾¤Ç22¡îÁ°¸å¤È¡¢Ãë´Ö¤Ï²á¤´¤·¤ä¤¹¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ê¡²¬¤Ï25¡î¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´ØÅì¤«¤éËÌ¤Î³ÆÃÏ¤Ï¤³¤Î»þµ¨¤é¤·¤¤ÍÛµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ä«¤Î¤¦¤Á¤Ï½ÕÉþ¤À¤È¾¯¤·¤Ò¤ó¤ä¤ê¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¦¤Þ¤¯Ä´Àá¤ò¤·¤Æ¤ª½Ð¤«¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£ËÌÆüËÜ¤ÏÆüÃæ¤âÉ÷¤¬Îä¤¿¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¢¤¹¤«¤éÌÚÍËÆü¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÁ°Àþ¤Î±Æ¶Á¤ÇÀ¾ÆüËÜ¤äÅìÆüËÜ¤Ï¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç±«¤È¤Ê¤ê¡¢À¾ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤ËÂç±«¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åì³¤¤ä´ØÅì¤âÌÚÍËÆü¤Î¸áÁ°Ãæ¤Ï±«µÓ¤Î¶¯¤Þ¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¤¢¤È¤âÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ï¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤¤Å·µ¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅÚÍËÆü¤ÏÅìÆüËÜ¤äËÌÆüËÜ¤òÃæ¿´¤ËÀ²¤ì´Ö¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£