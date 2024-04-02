¥¥é¥ê¸÷¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç¶¦±é¡¡ÀéÍÕ¸©Æâ¤Î»äÅ´13¼Ò¤¬¶¦ÄÌ»ÅÍÍ¤Î¡Ö¥¥éÅ´¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×È¯Çä¡ÊÀéÍÕ¸©¡Ë
°ìÈÌÅ´Æ»¤«¤éÂè»°¥»¥¯¥¿¡¼Å´Æ»¡¢¿·¸òÄÌ¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥â¥Î¥ì¡¼¥ë¤Þ¤Ç¡¢ÀéÍÕ¸©¤òÁö¤ë»äÅ´¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¡£ÀéÍÕ¸©Æâ¤ËÏ©Àþ¤ò»ý¤Ä»äÅ´13¼Ò¤Ï£´·î£±Æü°Ê¹ß½ç¼¡¡¢¶¦ÄÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
A4¥µ¥¤¥º¤Î¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï¡¢ÆâÌÌ¤¬¸÷Âô¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¥ß¥é¡¼¥¿¥¤¥×¡£³Æ¼Ò¶¦ÄÌ¤Î¾¦ÉÊÌ¾¤Ï¡Ö¥¥éÅ´¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¤À¡£
ÀéÍÕ¤Î»äÅ´¤Ï¡¢Åìµþ¤È·ë¤ÖÅÔ»Ô·÷Å´Æ»¤«¤é¡¢ÃÏ°èÌ©Ãå¤Î¥í¡¼¥«¥ëÀþ¤Þ¤ÇÀ³Ê¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡£¤·¤«¤·¡¢´Ñ¸÷µÒÍ¢Á÷¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏ°è¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¶¦ÄÌ¤Ç¡¢ÏÃÂê¤Å¤¯¤ê¤äÅ´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤Î¼ý½¸¥Þ¥¤¥ó¥É¤ò»É·ã¤¹¤ë»×¤¤¤ò¹þ¤á¡¢¶¦ÄÌ¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò´ë²è¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥¤¥ëÊÒÌÌ¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î´ÇÈÄ¼ÖÎ¾¤ÈÌÏµ¼¤¤Ã¤×¤ò¥×¥ê¥ó¥È¡£¤¤Ã¤×¤Ï±ØÌ¾¤Ç¤Ê¤¯¡Ö¿·µþÀ®¢ªËÌÁí¡×¡¢¡ÖËÌÁí¢ªÅìÍÕ¡×¤Ê¤É¤È¼ÒÌ¾¤ò¤¢¤·¤é¤¦¡£13¼Ò¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¼ý½¸¤¹¤ë¤È¡¢ÀéÍÕ¸©¤Î»äÅ´¤ò°ì½ä¤Ç¤¤ë»Å³Ý¤±¤À¡£
¥Õ¥¡¥¤¥ëÎ¢ÌÌ¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©¤ÎÃÏ¿Þ¤È13¼Ò¤Î´ÊÎ¬²½¤·¤¿Ï©Àþ¿Þ¡£¥Þ¥¶¡¼ËÒ¾ì¤ä¶å½½¶åÎ¤ÉÍ¤È¤¤¤Ã¤¿¸©Æâ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤â¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¼¨¤·¤¿¡£¼ÖÎ¾¤Ï¿·µþÀ®¤¬80000·Á¡¢¾®Ì«ïÄÆ»¤¬¼«¼Ò¤Î¥¥Ï200·Á¤ÈJRÅì¤ÈÆüËÜ¤«¤é¾ù¼õ¤·¤¿¥¥Ï40·Áµ¤Æ°¼Ö¤Ê¤É¡£
¥¥éÅ´¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÇä¤ê½Ð¤¹¤Î¤Ï¿·µþÀ®ÅÅÅ´¡¢ËÌÁíÅ´Æ»¡¢ÅìÍÕ¹âÂ®Å´Æ»¡¢µþÀ®ÅÅÅ´¡¢»³Ëü¡¢¼Ç»³Å´Æ»¡¢ÀéÍÕÅÔ»Ô¥â¥Î¥ì¡¼¥ë¡¢¾®Ì«ïÄÆ»¡¢¤¤¤¹¤ßÅ´Æ»¡¢Ä¸»ÒÅÅµ¤Å´Æ»¡¢ÅìÉðÅ´Æ»¡¢¼óÅÔ·÷¿·ÅÔ»ÔÅ´Æ»¡Ê¤Ä¤¯¤Ð¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡áTX¡Ë¡¢Î®Å´¡ÊµìÁíÉðÎ®»³ÅÅÅ´¡Ë¡£
È¯Çä³«»ÏÆü¤Ï2024Ç¯£´·î£±Æü¤¬´ðËÜ¤À¤¬¡¢Æ±15Æü¡Ê¼Ç»³Å´Æ»¡Ë¡¢Æ±21Æü¡ÊËÌÁíÅ´Æ»¡Ë¡¢¤Ê¤É°ìÉôÎã³°¤â¤¢¤ë¡££±Ëç600±ß¤Ç¡¢È¯ÇäËç¿ô¤Ï³Æ¼Ò¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ê300¡Á1300Ëç¡£È¯Çä²Õ½ê¤Ï³Æ¼Ò¤Î±Ø¤Ê¤É¤À¤¬¡¢°ìÉô¤ÏÄÌ¿®ÈÎÇä¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
µ»ö¡§¾åÎ¤²ÆÀ¸