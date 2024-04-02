Å·ºÍ¥´¥ë¥Õ¾¯½÷¤Î¿ÜÆ£ÌïðÕ¤¬¥É¥é¥³¥ó¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥Ä¥¢¡¼¤Ç¾¡Íø¡ÖÈôµ÷Î¥¤Ïµ»½Ñ¡×
¡¡»Ë¾å½é¤á¤Æ¥¸¥å¥Ë¥¢¥á¥¸¥ã¡¼4´§¤òÃ£À®¤·¡¢Å·ºÍ¥´¥ë¥Õ¾¯½÷¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿ÜÆ£ÌïðÕ¡Ê¥´¥ë¥Õ5/ÂÀÍÛ¼«Æ°¼Ö¡Ë¤¬Àè·îËö¡¢²¬»³À¾GC¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥É¥é¥³¥ó¶¨²ñ¡ÊJPDA¡Ë¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥Ä¥¢¡¼¤Ç¾¡Íø¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¾º³Ê¤ò·è¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥É¥é¥³¥ó³¦¤Î¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤Ï°µÅÝÅª¤Êº¹¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¡¢¤Þ¤¿1¤Ä¡¢¿·¤¿¤Ê»É·ã¤òÆÀ¤¿¡£
¡¡ÌïðÕ¤Ï8·î¤ËJLPGA¤Î¥Ä¥¢¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë13ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ËÉ¬Í×¤ÊÈôµ÷Î¥¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¯¡¢1Ç¯Á°¤«¤é¥É¥é¥³¥ó¤ÎÆüËÜ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÇºÇÄ¹429¥ä¡¼¥É¤ÎµÏ¿¤ò»ý¤Ä¾¾ËÜ°ìÀ¿¤Ë»Õ»ö¡£Èôµ÷Î¥¤òÃå¼Â¤Ë¿¤Ð¤·¡¢¿ÍÀ¸½é¤Î¥É¥é¥³¥ó¤Î»î¹ç¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤ä¤¡¶¥µ»¥´¥ë¥Õ¤È°ã¤¤¡¢¹ë²÷¤Ë¿¶¤ì¤ë¤Î¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¦¤â¤Î¤Î¡¢¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤¿¤Á¤Î300¡Á270¥ä¡¼¥É¤Î¥í¥ó¥°¥É¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¡¼¤Ç30¡Á50¥ä¡¼¥É¤Îº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤â»ö¼Â¡£¡ÖÎÏ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦°ìÅÙ½ÐÄ¾¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ò´ÑÀï¤·¤¿Éã¡¦·û°ì¤µ¤ó¤â¡ÖÎäÀÅ¤Ë¸«¤Æ¡¢¥É¥é¥³¥ó³¦¥È¥Ã¥×5¤Î½÷»ÒÁª¼ê¤È¤Îº¹¤Ï¤«¤Ê¤êÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢JLPGA¤Î»î¹ç¤Î½àÈ÷¤Ë¸þ¤±¤ÆÀ¨¤¯ÎÉ¤¤»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤Þ¤¿¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÎý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÀøºßÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤â¸«¤»¤¿¡£¶¥µ»°Ñ°÷Ä¹¤òÌ³¤á¤¿JPDA¤Î¾¾Ã«¿¼¡ÂåÉ½¤Ï¡Ö¥¥ã¥ê¡¼¤Ç235¡Á240¥ä¡¼¥ÉÈô¤ó¤Ç¤¤¤¿µå¤â¤¢¤ê¡¢¾®³ØÀ¸¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Èôµ÷Î¥¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀä»¿¡£¥í¥ó¥°¥É¥é¥¤¥Ö¤Î¥³¡¼¥Á¤Ç¤¢¤ë¾¾ËÜ¤â¡Öº£²ó¤Î·ë²Ì¤ÏÂÎ½Å42¥¥í¤·¤«¤Ê¤¤¾®³ØÀ¸¤Î½÷¤Î»Ò¤¬¤Ê¤¼¡¢À¤´Ö¤«¤éÁû¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¾ÚÌÀ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£2¡¢3Ç¯¸å¤Ë¤Ï½÷»Ò¥É¥é¥³¥ó³¦¤ÇÅ¨¤Ê¤·¡¢JLPGA¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÈôµ÷Î¥¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò³Î¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿®Ëþ¡¹¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Æüº¢¤«¤é¡ÖÈôµ÷Î¥¤Ïµ»½Ñ¡×¤ÈÏÃ¤¹Å·ºÍ¾¯½÷¤¬8·î¤Þ¤Ç¤ËJLPGA¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ëÈôµ÷Î¥¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤«¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£