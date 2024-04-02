ÀÄ¿¹¡¦´ä¼ê¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ5¼å¤ÎÃÏ¿Ì¡¡ÄÅÇÈ¤Î¿´ÇÛ¤Ê¤·¡¡½÷Àî¸¶È¯¤â°Û¾ï¤Ê¤·¤â»°Î¦Å´Æ»¤Ï±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»
ÀÄ¿¹¸©¤È´ä¼ê¸©¤Ç¡¢2Æü¸áÁ°4»þÈ¾¤´¤í¡¢ºÇÂç¿ÌÅÙ5¼å¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ë¶¯¤¤ÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¸áÁ°4»þ24Ê¬¤´¤í¡¢´ä¼ê¸©±è´ßËÌÉô¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¡¢ÀÄ¿¹¡¦È¬¸Í»Ô¡¢»°Âô»Ô¡¢ÌîÊÕÃÏÄ®¡¢´ä¼ê¡¦µÜ¸Å»Ô¡¢µ×»ü»Ô¤Ê¤É¤Ç¿ÌÅÙ5¼å¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¡£
¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤ÏÌó80km¡¢ÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤ò¼¨¤¹¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¤Ï6.1¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÄÅÇÈ¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤Ê¤¤¡£
ÅìËÌÅÅÎÏ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µÜ¾ë¡¦½÷Àî¸¶È¯¤Ë¸½»þÅÀ¤Ç°Û¾ï¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
´ä¼ê¸©¤Î±è´ß¤òÁö¤ë»°Î¦Å´Æ»¤Ï¡¢»ÏÈ¯¤«¤é°ìÉô¤Î¶è´Ö¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢È¬¸Í»Ô¤Ç70Âå¤Î½÷À¤¬¥Ù¥Ã¥É¤«¤éÅ¾Íî¤·¤Æ¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£