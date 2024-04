「他人のふんどしで相撲をとる」、外国人に伝わるようにするならどう訳す？…「編集という方法」に求められる大事なこと

考える力をみるみる引き出す実践レッスンとは?

自分で「知」を生み出すにはどうすれば良いのか、いいかえ要約法、箇条書き構成、らしさのショーアップなど情報の達人が明かす知の実用決定版『知の編集術』から、本記事では雑誌や書籍の編集だけではない、「編集」についてくわしくみていきます。

※本記事は2000年に上梓された松岡正剛『知の編集術 発想・思考を生み出す技法』から抜粋・編集したものです。

通訳名人と編集名人

ロシア語通訳者の米原万里さんはエリツィン大統領の通訳兼お守り役としても有名である。そのあまりの名人ぶりに大統領は感きわまったのか、成田を発つときに彼女の顔をまじまじと見つめて「最後にひとつだけ頼みがある」と言ったらしい。米原さんが「何ですか」と聞くと、「キスさせてほしい」。

エリツィンもなかなかのスジモノのようだが、米原さんは女帝エカテリーナに匹敵する “エッ勝手リーナ”と自称するほどの美女だから、こんな男の好き勝手にはさせなかった。ちょっと横を向いて頬だけ出した。

通訳名人の米原さんは文章を書いても名人で、最初の著書だった『不実な美女か貞淑な醜女か』はすぐに読売文学賞をとり、二冊目の『魔女の1ダース』は講談社エッセイ賞に輝いた。それにしても『不実な美女か貞淑な醜女か』とは、なんともものすごいタイトルだ。

こう正面きって突きつけられると、たいていの男はグラグラとする。一瞬、どっちがいいかなどと過去をふりかえったり、そしてそんな思いに耽っている自分にハッと気がついて顔を赭らめ、そんな質問に乗ってはいけないのだと気をひきしめる。

が、彼女がこのタイトルにこめたハムレット的な意味は、通訳というものは「不実な美女」のように見た目にも美しく訳すべきなのか、それとも「貞淑な醜女」のようにヘタクソでも内実を背負って訳すべきなのか、それが to be or not to be の問題だということにある。この本は情報文化をめぐる闘いの報告なのだ。

そしてこのタイトルを裏切ることなく、そのハムレット的問題が次々に展開し、異文化コミュニケーションに関する不実と貞淑をめぐる絶妙なエピソードが次から次へと披露される。

たとえば、日本のマッチョ政治家が言いそうな「他人のふんどしで相撲をとる」という言葉を、ロシアふうに「他人のパンツでレスリングをする」と訳した。

うまく訳せたぞと思ったものの、どうもその場にいあわせたロシア人には名状しがたい不潔感しか残らなかったとか、これも日本人がよくやる言いまわしだが、「社会民主主義と民主社会主義がどう違うのかは、カレーライスとライスカレーの違いのようなものでありまして云々」といったエライ先生の発言のくだりを、先輩の通訳者が「ハムエッグかエッグハムか、というふうに」とすかさず訳したので感服したとか、そういう話が連続する。

米原さんの本を読むうちに、編集術の奥義の一端は同時通訳に生きているということをずっと感じていた。相手が属する文化に踏みこんで、ふさわしい言い方を発見しなければ通訳なんて成立しないということが、私がながらく考えてきた編集という方法にぴったりあてはまっていたからだ。

のちのち詳しいことは説明するが、編集という方法はそうとうに広い領域にまたがっている。雑誌や書籍の編集だけが編集なのではない。

編集には、そもそも人間の認知活動から表現活動までが、 記憶のしくみから知識の組み立てまでが、また、メディアによる編集のあれこれからコンピュータ・ネットワーク技術による編集までが、ほぼすっぽりふくまれる。これらのことを研究したり開発する分野を総称して「編集工学」(Editorial Engineering)という。

編集工学では、人間の意識や認識も編集の対象になるし、国や組織やスポーツや音楽も編集の対象になる。遊びやゲームもスポーツも編集であり、法や契約や外交も編集のやりかたに負っているとみなす。

ようするに言葉と記憶の発生から、その交換のプロセスをへて、それらの組織化やシステム化までが、すべて編集の仕事にふくまれていて、それぞれ編集工学の研究の対象になる。

編集の裾野はそれくらい広いのだが、それを一言でいうのなら「コミュニケーションの充実と拡張に関する方法」というものだ。

このように編集という方法はとても広い領域を覆っている。汎用性が高い。それだけに、この方法を案内するにあたっては、いくつかの入口を知っておいてもらうのがよい。それはすべてコミュニケーションの根本にかかわるものばかりであるが、とりわけ次の3つが入口の特徴になっている。

(1)編集は「文化」と「文脈」をたいせつにする。

(2)編集はつねに「情報の様子」に目をつける。

(3)編集は日々の会話のように「相互共振」をする。

このことがどういうことを意味しているかを、これから順にほぐしていきたい。 まず「文化」と「文脈」を編集するということを説明しながら、だんだん編集術の中身に入っていくことにしよう。

文化と文脈を編集する

私が「編集」にめざめたのは、1971年にオブジェマガジン『遊』という雑誌を創刊してからのことである。このとき編集方針としたことは、「理科系と文科系をまぜこぜにする」というものだった。これを当時は「遊学する」とよんでいた。

で、何が「遊学する」かというと、たとえば物理学と民俗学といったような、互いにまったくあいいれないような二つの領域を対角線や補助線をつかって結び合わせようとしていた。

これは当時、私淑していた湯川秀樹さんが素領域理論の話のあいまに荘子や芭蕉の話をさかんに織りこむのを、京都下鴨の応接室で何度も聞いているうちに、これに自分でも挑戦してみようとおもったのがきっかけだった。

そのうち、自分の仕事は二つ以上の文化をまたぐための編集をすることだという気になってきた。これが「理科系と文科系をまぜこぜにする」ということだった。異分野を相互にまたぐ文化上の双方向コミュニケーションをおこそうということである。

ここでいう「文化」とは、文化人類学者が大上段に定義するようなしかめっつらの文化ではない。また、異文化をまたぐといっても、ナショナリティや言語のちがう二つ以上の文化の仲人をしようというわけではなかった。

私がまたぎたかった文化というのは、もっとカジュアルで、必ずしも国別・民族別・言語別の文化だけをさすものではなくて、もっと身近で誰もがわかる文化感覚のことをさしている。よく「氏より育ち」というけれど、その育ちの文化、いわば「習慣化された情報文化」とでもいうものである。

最近では、こういうふうに文化をとらえて研究することをカルチュラル・スタディーズという。

文化は伝承されるものである。感染もする。

何が文化のウィルスかはわからないが、色黒が流行したかとおもえば、美白の流行になったりもする。そのため、このような時代と世代をこえて伝わる文化的なるものの伝承性や波及性を、最近は「文化遺伝子」とか「ミーム」(meme)ということがある。

ミームとは生物情報をあらわす遺伝子(gene)にたいして、意味を伝承する文化情報をあらわすためにつけられたネーミングで、イギリスの行動生物学者リチャード・ドーキンスのアイディアによる。私はこれを「意伝子」と訳してみた。

世の中にはいろいろのミームがとびかっている。方言のミーム、味付けのミーム、お辞儀のしかたのミームなどといった習俗や伝習のミームもあれば、書風のミームから宇多田ヒカルの歌い方におよぶような先人追従型のミームもある。

あるいは、プラトンのミーム、李白のミーム、セザンヌのミーム、ガンジーのミーム、司馬遼太郎のミームといった思想や行動のミームもある。そのほか、アーサー王伝説のミーム、茶の湯のミーム、民主主義のミーム、黒人のミーム、コカ・コーラのミーム、読売ジャイアンツのミーム、『ブレードランナー』のミーム、マッキントッシュのミーム、そのほかもろもろのミームがありうる。資生堂は1998年に100年以上におよんだ同社の歴史を展示するにあたって、「美と知のミーム展」と名付けたものだった。

こうして、編集術はミームがとびかう文化の放射圏渦中に果敢に介入するのだが、それ とともに、編集は「文脈」(context)を重視する。通訳も一字一句にこだわると、かえって文脈を見逃してしまう。

ふつうは文脈というと、文章に書かれた意味の流れをさすことが多い。けれども私は文脈をもっともっと広くみていて、会話や出来事や状況に流れている情報的な脈絡をすべて「文脈」とよんでいる。この文脈をできるかぎり生かした状態で編集をすることがたいせつなのである。

*

さらに【つづき】〈「ここで、はきものを、ぬいでください」と「ここでは、きものを、ぬいでください」…読点の位置でこんなにも意味が変わってしまう!〉では、「文脈の編集」について、くわしくみていきます。

「ここで、はきものを、ぬいでください」と「ここでは、きものを、ぬいでください」…読点の位置でこんなにも意味が変わってしまう!