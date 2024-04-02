青森県と岩手県で震度５弱を観測…津波の恐れなし
２日午前４時２４分頃、岩手県沿岸北部を震源とする地震があり、青森県三八上北、岩手県沿岸北部、岩手県内陸北部で震度５弱を観測した。
気象庁によると、この地震による津波の心配はない。震源の深さは約８０キロ、地震の規模（マグニチュード）は６・１と推定される。
各地の主な震度は次の通り。
▽震度５弱
青森県八戸市、三沢市、野辺地町、五戸町
岩手県宮古市、久慈市、普代村、軽米町、野田村
▽震度４
青森県十和田市、平内町、外ヶ浜町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、おいらせ町、東通村、三戸町、南部町、階上町
盛岡市、岩手県大船渡市、花巻市、北上市、遠野市、一関市、釜石市、二戸市、八幡平市、奥州市、滝沢市、雫石町、葛巻町、岩手町、矢巾町、住田町、大槌町、岩泉町、九戸村、洋野町、一戸町
宮城県気仙沼市
▽震度３
北海道函館市
秋田市、秋田県横手市、大館市、鹿角市、由利本荘市、大仙市、北秋田市、仙北市、小坂町、三種町、井川町、美郷町、羽後町
山形県中山町
福島県双葉町
青森市、青森県五所川原市、むつ市、つがる市、平川市、今別町、蓬田村、藤崎町、鶴田町、六ヶ所村、佐井村、田子町、新郷村
岩手県陸前高田市、紫波町、西和賀町、金ケ崎町、平泉町、山田町、田野畑村
仙台市、宮城県石巻市、名取市、角田市、岩沼市、登米市、栗原市、大崎市、大河原町、丸森町、亘理町、松島町、色麻町、涌谷町、美里町