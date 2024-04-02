2日午前4時24分頃、岩手県沿岸北部を震源とするマグニチュード6.1の地震が発生し、青森県、岩手県で最大震度5弱を観測しました。この地震による津波の心配はありません。

地震の概要

2日午前4時24分頃、青森県、岩手県で最大震度5弱を観測する地震が発生しました。震源地は岩手県沿岸北部(北緯40.1度、東経141.7度)で、震源の深さは約80km、地震の規模(マグニチュード)は6.1と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

震度3以上が観測された市町村

【震度5弱】

◆青森県

八戸市 三沢市 野辺地町 五戸町



◆岩手県

宮古市 久慈市 普代村 野田村 軽米町



【震度4】

◆青森県

十和田市 七戸町 六戸町 横浜町 東北町 おいらせ町 三戸町 青森南部町 階上町 平内町 外ヶ浜町 東通村



◆岩手県

岩泉町 岩手洋野町 盛岡市 二戸市 八幡平市 滝沢市 雫石町 葛巻町 岩手町 矢巾町 九戸村 一戸町 大船渡市 釜石市 住田町 大槌町 花巻市 北上市 遠野市 一関市 奥州市



◆宮城県

気仙沼市



【震度3】

◆北海道

函館市



◆青森県

六ヶ所村 田子町 新郷村 青森市 五所川原市 つがる市 今別町 蓬田村 鶴田町 むつ市 佐井村 平川市 藤崎町



◆岩手県

山田町 田野畑村 紫波町 陸前高田市 西和賀町 金ケ崎町 平泉町



◆宮城県

登米市 栗原市 大崎市 色麻町 涌谷町 宮城美里町 名取市 角田市 岩沼市 大河原町 丸森町 亘理町 仙台青葉区 石巻市 松島町



◆秋田県

三種町 井川町 秋田市 由利本荘市 大館市 鹿角市 北秋田市 小坂町 横手市 大仙市 仙北市 秋田美郷町 羽後町



◆山形県

中山町



◆福島県

双葉町