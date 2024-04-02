2日午前4時24分頃、岩手県沿岸北部を震源とするマグニチュード6.1の地震が発生し、青森県、岩手県で最大震度5弱を観測しました。この地震による津波の心配はありません。

地震の概要

2日午前4時24分頃、青森県、岩手県で最大震度5弱を観測する地震が発生しました。震源地は岩手県沿岸北部(北緯40.1度、東経141.7度)で、震源の深さは約80km、地震の規模(マグニチュード)は6.1と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。

震度3以上が観測された市町村

【震度5弱】
◆青森県
八戸市　三沢市　野辺地町　五戸町

◆岩手県
宮古市　久慈市　普代村　野田村　軽米町

【震度4】
◆青森県
十和田市　七戸町　六戸町　横浜町　東北町　おいらせ町　三戸町　青森南部町　階上町　平内町　外ヶ浜町　東通村

◆岩手県
岩泉町　岩手洋野町　盛岡市　二戸市　八幡平市　滝沢市　雫石町　葛巻町　岩手町　矢巾町　九戸村　一戸町　大船渡市　釜石市　住田町　大槌町　花巻市　北上市　遠野市　一関市　奥州市

◆宮城県
気仙沼市

【震度3】
◆北海道
函館市

◆青森県
六ヶ所村　田子町　新郷村　青森市　五所川原市　つがる市　今別町　蓬田村　鶴田町　むつ市　佐井村　平川市　藤崎町

◆岩手県
山田町　田野畑村　紫波町　陸前高田市　西和賀町　金ケ崎町　平泉町

◆宮城県
登米市　栗原市　大崎市　色麻町　涌谷町　宮城美里町　名取市　角田市　岩沼市　大河原町　丸森町　亘理町　仙台青葉区　石巻市　松島町

◆秋田県
三種町　井川町　秋田市　由利本荘市　大館市　鹿角市　北秋田市　小坂町　横手市　大仙市　仙北市　秋田美郷町　羽後町

◆山形県
中山町

◆福島県
双葉町