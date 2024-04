三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEの最新アルバム『Land of Promise』が、初週6.8万枚を売り上げ、4月2日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得した。本作は、2023/2/13付「オリコン週間シングルランキング」初登場1位を獲得した「STARS」や、映画『貞子DX』の主題歌として制作された「REPLAY」、最新曲の「Awakening Light」などを収録している。なお、三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEの「オリコン週間アルバムランキング」1位獲得は、2018/6/18付での『FUTURE』以来、通算7作目となった。<クレジット:オリコン調べ(2024/4/8付:集計期間:2024年3月25日〜3月31日)>