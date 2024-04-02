キタニタツヤ、全国ツアー開催決定
キタニタツヤが10月より全7か所8公演の全国ツアー＜One Man Tour “ROUNDABOUT”＞を開催することを発表した。
これは本日よりレギュラー放送がスタートしたニッポン放送「キタニタツヤのオールナイトニッポンX(クロス)」にて解禁されたもの。
全国ツアー＜One Man Tour “ROUNDABOUT”＞は、10月2日のZepp Nagoya公演を皮切りに、最終公演となる10月31日Zepp Haneda公演まで、全7か所8公演で開催される。
＜キタニタツヤ One Man Tour “ROUNDABOUT”＞
10/4(金) Zepp Fukuoka
10/6(日) BLUE LIVE HIROSHIMA
10/12(土) Sendai GIGS
10/16(水) Zepp Namba
10/25(金) Zepp Sapporo
10/30(水) ＆ 31(木) Zepp Haneda(TOKYO)
チケット代 : 1階スタンディング・2階指定席 5,900円
※小学生以上はチケット必要
※広島公演はスタンディングのみ
CLUB UNREALITY会員先行(抽選)
https://clubunreality.com/topics/2024roundabout.php
受付期間：4月1日(月)25:00〜4月14日(日)23:59
オフィシャルホームページ先行(抽選)
https://eplus.jp/tatsuyakitani-hp/
受付期間：4月1日(月)25:00〜4月21日(日)23:59
「次回予告」
【完全生産限定盤】 SRCL-12878~12879 / \4,560(税込)
CD＋ブックレット(シール絵本仕様)
CD予約: https://tatsuyakitani.lnk.to/PreviewofMe
【収録曲】
TVアニメ『戦隊大失格』オープニングテーマ「次回予告」含む全3曲収録予定
【CD購入者特典】
楽天ブックス ・・・ オリジナルアクリルキーホルダー
Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ
セブンネットショッピング ・・・ オリジナルアクリルカラビナ
キタニタツヤ応援店特典 ・・・ オリジナル缶バッジ
＜キタニタツヤ 10th Anniversary Live 彼は天井から見ている＞
OPEN 18:00 / START 19:00 ※21時までに終演の予定
チケット: 指定席 ￥7,900(税込)
※小学生以上チケット必要。
※お一人様2枚まで申込み可能
※チケットの取り扱いは電子チケットのみ
Teaser : https://youtu.be/LFN2aVbZC9s
詳細ページ : https://tatsuyakitani.com/news/1508/
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