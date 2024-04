韓国6人組ガールズグループ・IVE(アイヴ)が、9月4・5日に自身初となる東京ドーム公演『IVE THE 1ST WORLD TOUR ‘SHOW WHAT I HAVE’ IN JAPAN』を開催することが決定した。現在開催中のワールドツアーのファイナル公演として、念願のステージに立つ。この日公開されたコメント映像では「夢にみた東京ドームでファイナルを迎えられることが本当にうれしい」と歓喜。「いつも応援してくれるDIVE(IVEのファンの名称)のおかげ」「いまよりもさらにアップグレードしたIVEで戻ってくる」とファンへの感謝の気持ちと意気込みを伝えた。

2021年12月1日に韓国でデビューしたIVEは、ユジン、ガウル、レイ、ウォニョン、リズ、イソからなる6人組。2022年10月19日に「ELEVEN -Japanese ver.-」で日本デビューし、同年末には「第73回NHK紅白歌合戦」に初出場した。ワールドツアー『IVE THE 1ST WORLD TOUR ‘SHOW WHAT I HAVE’』は、昨年10月7日の韓国・ソウル 蚕室室内体育館公演からスタート。アジア、アメリカ、ヨーロッパ、南米など全19ヶ国を回る。日本公演は昨年11月にKアリーナ横浜で2days、今年1・2月には追加公演として福岡公演と大阪公演も立ち見席まで完売となり、全6公演で約7万8000人を動員した。■『IVE THE 1ST WORLD TOUR 'SHOW WHAT I HAVE' IN JAPAN』9月4日(水):東京・東京ドーム9月5日(木):東京・東京ドーム■IVEメンバーコメント▼ユジン東京ドームで公演すると聞いた時は、とても驚きました。長年の夢だったのでときめきましたし、今から緊張しています。うまくできるように頑張ります!▼ガウル初めて聞いた時は、本当に信じられなくて驚きました。なぜなら東京ドームは、私のバケットリストのひとつと言えるほど夢のステージだからです。大きな目標のひとつを達成できる分、一生懸命準備していきたいです。▼レイ本当にデビューからの夢だったので心から嬉しかったです!夢の舞台に立てる分、来てくださる方々に忘れられない時間をプレゼントできるよう、一生懸命準備したいと思います!▼ウォニョンずっと前から必ず東京ドームに立ちたいと思っていましたので、夢が叶うことがとてもうれしくて幸せです。▼リズ東京ドームは夢のステージで、私が立てるとは想像すらできませんでしたが、初めて聞いた時は信じられなくて、メンバーみんなで大喜びでした。その瞬間から、東京ドームのステージに立てる日を心待ちにしています。早く東京ドームのステージに立つ日が来てほしいです!▼イソ東京ドーム公演が決定したと聞いた時、本当に夢のようで、念願のステージだったのでとてもときめいてうれしかったです。