Sexy Zone¤«¤é²þÌ¾¤Îtimelesz¡¢¥É¡¼¥à¸ø±é¤«¤éÉúÀþ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡©¡Ö¸«»ö¤Ê²ó¼ý¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¡×¤È¥Í¥Ã¥È¤¶¤ï¤Ä¤¯

【モデルプレス=2024/04/01】Sexy Zoneの⁡佐藤勝利、菊池風磨、松島聡が1日、グループ公式YouTubeチャンネルとInstagramにてライブ配信を行い、新グループ名が「timelesz(読み:タイムレス)」であることを発表。昨年末の初の3大ドームツアー「SEXY ZONE LIVE TOUR 2023 Chapter in DOME」からの伏線回収が話題となっている。

◆Sexy Zone、新グループ名は「timelesz」伏線回収していた

◆「timelesz」新メンバーオーディション開催

新グループ名「timelesz」は、ドーム前には3人で話し合い、決まっていたという。元メンバーのマリウス葉さん、中島健人と5人で作詞した楽曲「timeless」がグループ名の由来となったそうで、ドーム公演のアンコール前、本編の最後に披露した楽曲でもあった。メンバーにとってもファンにとっても思い出深い楽曲だが、ドームツアーのグッズパーカーの背中には「We're timeless.」の文字が。新グループ名が発表されたことでこのことが話題となり、ネット上では「伏線回収だった?」「なんでだろうなって思ってた」「まさかここに伏線があったなんて…!!!見事な回収」と反響が上がってる。また、timeleszに改名後初となるアリーナツアーも決定。今年6月から北海道を皮切りに7都市全25公演を行う。さらに新メンバーオーディションを開催することも決定。そして「WE ARE! Let’s get the party STARTO!!」に、timeleszが“映像”出演することも発表。佐藤は「Endless SHOCK」出演のためグループパフォーマンスは映像での出演となり、菊池、松島は佐藤の想いと共に、会場に登場する。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】