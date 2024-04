環境テクノソリューションは、2024年2月に設立及びアスリテラ社より廃棄物処理に関する調査及びコンサルティング事業等を事業譲受し、4月1日より営業を開始しました。

株式会社環境テクノソリューション

同社は、PCB廃棄物を850トン仕分けした実績を持つアスリテラ社より、PCB廃棄物調査及びコンサルティング事業を事業譲受し、PCB廃棄物だけでなく、アスベスト調査や環境コンサルティング事業から処理までに特化した事業運営を目的とし設立・営業を開始しました。

グループ会社及びパートナー会社と連携することで、調査から収集・運搬、処分まで一貫したサービスを提供し、持続可能な社会の実現に貢献していきます。

今後の事業展開

2023年10月より、アスベスト調査をする際は有資格者による事前調査が義務化されました。

同社が独自開発・運用してきた廃棄物調査システムをアスベスト調査にも応用し、より安全でクオリティの高いサービスを提供していきます。

また、高所でのドローン撮影や調査等、周辺環境だけでなく調査員の安全にも配慮した調査を実施したうえで、グループ会社の総合建設会社と連携しアスベストの処分から建築物の解体まで一貫してサポートします。

当面は、首都圏及び近畿圏で事業を展開しますが、より多くのお客様のニーズに応えるため、順次事業エリアを拡大し全国を網羅する体制を構築していきます。

※厚生労働省「石綿総合情報ポータルサイト」より

株式会社環境テクノソリューション 会社概要

商号 : 株式会社環境テクノソリューション

代表者 : 代表取締役 佐藤 直己

所在地 : 東京都千代田区飯田橋3-7-12 K・Pビル7階

設立 : 2024年2月

事業内容: アスベスト調査及びコンサルティング

PCB廃棄物調査及びコンサルティング

鉄道車両の塗装修繕及び調査

ドローンを使用した空撮及び調査

資本金 : 1,000万円

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post アスベスト調査や、廃棄物処理に関するコンサルティング事業!株式会社環境テクノソリューション appeared first on Dtimes.