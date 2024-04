イッツ・コミュニケーションズは、伊豆急ケーブルネットワークの一部株式を取得し、IKC社を子会社化しました。

また、4月1日付でIKC社の代表取締役社長が選任されたことを合わせて発表しました。

イッツ・コミュニケーションズは、伊豆急ケーブルネットワークの一部株式を取得し、IKC社を子会社化しました。

同社がこれまで培ってきたケーブルテレビ事業運営における経験やノウハウ、技術力等を通じて、IKC社のお客さまへのサービスの向上を目指し、情報通信基盤の強化および地域連携を通じて、伊豆地域の発展に貢献していきます。

また、環境の異なるエリアでの事業展開による新たな経験を得ることで、事業の多様性と拡張性を高め新たな事業展開への契機として、IKC社および同社の事業成長を目指します。

IKC社の概要

名称株式会社伊豆急ケーブルネットワーク所在地静岡県熱海市上宿町9番5号代表者代表取締役社長 三井 大峰事業内容熱海・伊東・東伊豆・湯河原エリアにて情報総合サービス事業者として、テレビ、インターネット、電話、ライフサービス等提供資本金100百万円設立1985年(昭和60年)5月発行株式数34,600株

3.取得株式数及び取得前後の所有株式数の状況

取得前の所有株式数80株(0.2%)取得株式数21,198株取得後の所有株式数21,278株(61.5%)

4.日程

株式取得日2024年3月29日

イッツ・コミュニケーションズについて

代表者: 代表取締役社長 金井美惠

所在地: 東京都世田谷区用賀4-10-1 世田谷ビジネススクエアタワー22F

株 主: 東急株式会社

会社設立: 1983年3月2日 / 開局: 1987年10月2日

資本金: 52億9千4百万円

接続世帯数: 約100万世帯(2024年2月末現在)

事業内容: 放送法による一般放送事業(有線テレビジョン放送事業)

電気通信事業法による電気通信事業 ほか

サービスエリア: 東京都 渋谷区・目黒区・世田谷区・大田区・町田市

川崎市 高津区・中原区・宮前区

横浜市 青葉区・都筑区・港北区・緑区

