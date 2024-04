竹炭で頭皮汚れをすっきり洗い落とす！松山油脂「REES:PRODUCTS(リーズプロダクツ)」ボディケア・ヘアケア

松山油脂は、「ムダにしない」を形にしたデイリープロダクト「REES:PRODUCTS(リーズプロダクツ)」から、放置竹林の竹を活用したボディソープ、シャンプー、コンディショナーを2024年4月15日(月)に新発売します。

身体や髪・頭皮の汚れをすっきりと落とし、やさしく洗い上げるインバスアイテムです。

松山油脂「REES:PRODUCTS(リーズプロダクツ)」ボディケア・ヘアケア

ボディソープとシャンプーには、過剰な皮脂を吸着する竹炭のパウダーを、コンディショナーには髪をすこやかに整える竹酢液を配合しています。

ボディソープは泡立ちが豊か、泡切れがすっきりしていて肌がぬるつきません。

シャンプーはきめ細かい泡が洗髪時の摩擦を軽減し、やさしく洗い上げます。

コンディショナーはカラーリングや紫外線による髪のダメージを補修し、しっとりまとまる髪へ導きます。

レモンとユーカリ、2種類の天然精油を配合し、すがすがしく爽やかな香りにしました。

竹炭も竹酢液も原料の竹は、徳島県阿南市の放置竹林から伐り出したものです。

いま、全国で放置竹林が問題になっています。

担い手不足で手入れが行き届かなくなった竹林が著しいスピードで繁茂し、森林や里山を侵食して生態系に影響を及ぼすことが懸念されています。

また、竹は浅根性であるため強風で倒れやすく、防災上のリスクもあります。

反面、適切に管理されれば、景観も含めて有用性を発揮します。

そこで製品化したのが、リーズプロダクツのボディソープ、シャンプー、コンディショナーです。

お客様にもこの問題に目を向けていただくことを目指しています。

多くの人が「肌に合うか」「刺激はないか」ということだけでなく、「自然環境と共生しているか」「社会的課題の解決に貢献しているか」ということにまで視野を広げて製品を選ぶ時代。

リーズプロダクツは未開封・未使用の製品や、キズ・変形などのために販売できない半製品のアップサイクルから始まったブランドです。

また、今回の竹炭や竹酢液のように、未利用の素材を探索して活用法を研究し、製品を開発しています。

製品概要

ブランド名:REES:PRODUCTS(リーズプロダクツ)

アイテム :ボディソープ 520m/1,683円、詰替用1,200mL/3,102円

シャンプー 520mL/2,189円、詰替用1,200mL/4,015円

コンディショナー 520mL/2,189円、詰替用1,200mL/4,015円

※価格はすべて税込表示です。

成分 :パラベン・合成香料・着色料・鉱物油・シリコーン不使用

発売日 :2024年4月15日(月)メーカー出荷

