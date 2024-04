魅力的なコンセプトルームを新設し「リーベルホテル大阪」に名称変更！リーベルホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

大阪市此花区のホテル「リーベルホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」は、国内外からのゲストに、これまで以上の上質な体験を提供し、満足できるホテルを目指すため「リーベルホテル大阪」に名称を変更しました。

また「2025年大阪・関西万博」の開催にあたり、協賛企業(ブロンズパートナー)としての活動も合わせて進めていきます。

「リーベルホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」名称変更

「リーベルホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」は、2024年4月1日付で名称を「リーベルホテル大阪」に変更しました。

詳細は、後日、改めて案内します。

今後の取り組みについて

1. 国内外のエグゼクティブのゲストを迎えるための準備を進めています。

2. お客様にご満足いただける魅力的な「コンセプトルーム」を新設します。

3. 日本の文化を発信するスペースを確保します。

4. 地域社会への貢献、活性化に向けた取り組みを行います。

最後に

同ホテルの屋外第二駐車場については、「2025年大阪・関西万博」に協賛することになりました。

万博会場までのシャトルバス乗降場として整備し、万博来場の多くのお客様に、利用していただけますよう準備を進めています。

