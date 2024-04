◆timelesz、新メンバーオーディション開催

【モデルプレス=2024/04/01】Sexy Zoneの⁡佐藤勝利、菊池風磨、松島聡が1日、グループ公式YouTubeチャンネルとInstagramにてライブ配信を行い、新グループ名が「timelesz(読み:タイムレス)」であることを発表。あわせて、新メンバーオーディションを開催することも発表し、それぞれの思いを話した。Sexy Zoneは、timeleszに改名したことを報告し、新メンバーを決める「timeleszオーディション」の開催することを発表。応募条件は日本で活動可能な18歳から30歳までの男性で、芸能プロダクション等の芸能活動を行う団体に所属をしていない人(ジュニアは応募可)。未経験者も歓迎で、自薦他薦は問わないという。詳細発表と応募の開始は5月を予定しており、特設サイト(http://timelesz-project.com/)にて随時情報を発信していく。

◆Sexy Zone、新グループ名発表

新メンバーオーディションについて、「すごい考えたしすごい話し合ったよね。でもやっぱり上を目指したいなっていう気持ちもある」と佐藤。菊池は「僕らは飛躍したいと強く思っています。これは中島が抜けるってなったときに3人で話し合ったんですけど、現状維持ではなくより飛躍を目指したいというところで、大改革が必要だと思って。3人で話しているときもいろんな意見が出て、僕が最初に言い出しっぺで2人に提案して、100%それでいこうというわけではなかった。でも話し合っていく中でより良い方向に行くかを話した上でこの決断になったので、受け入れてもらえなくて当然だと思います。メンバーも最初から手放しでそれでいこうというわけではなかった」と説明した。さらに佐藤は、菊池の話を受けて「最初に提案してくれたのは風磨くんだけど、そこが矢面に立って欲しくないという気持ちが僕たちはある。3人で決めたことだから」と3人での決断であることを強調。そして松島は「今まで僕いろんなメッセージを届けてきた1つに『同じ歩幅で歩こう』っていうのがあったけど、この発表は同じ歩幅じゃないって思ってしまうと思う。でもその気持ちに嘘はなかったよってことを伝えたい。でも状況の変化とともにどうしたらもっとファンのみなさんに楽しいエンタメを届けられるかということを考えての決断でした。100%の理解は難しいと思うけど、少しずつ理解してもらえたら嬉しい」と真摯に伝えた。3人は、新グループ名が「timelesz」。timeleszに改名後初となるアリーナツアーも決定。今年6月から北海道を皮切りに7都市全25公演を行う。なお、詳細は21時にFAMILY CLUB Official Siteで掲載予定。そして「WE ARE! Let’s get the party STARTO!!」に、timeleszが“映像”出演することも発表。佐藤は「Endless SHOCK」出演のためグループパフォーマンスは映像での出演となり、菊池、松島は佐藤の想いと共に、会場に登場する。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】