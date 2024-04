【モデルプレス=2024/04/01】Sexy Zoneの⁡佐藤勝利、菊池風磨、松島聡が1日、グループ公式YouTubeチャンネルにてライブ配信を行い、新グループ名が「timelesz(読み:タイムレス)」であることを発表。さらに4月10日に東京ドーム、5月29日・30日に京セラドーム大阪で開催する株式会社STARTO ENTERTAINMENT(スタートエンターテイメント)の「WE ARE! Let’s get the party STARTO!!」に“映像”出演することが決定した。

◆「WE ARE! Let’s get the party STARTO!!」出演決定

佐藤は「Endless SHOCK」出演のため、グループパフォーマンスは映像での出演。菊池、松島は、佐藤の想いと共に、会場に登場する。松島は「何かしらの形に勝利のファンの人にも見てもらえる…といいな!」と“希望の話”を伝え、菊池も「僕らの会場での初めてのパフォーマンスだね」と話していた。ほかにも改名後初となるアリーナツアー、timeleszの新メンバーを決める「timeleszオーディション」の開催も決定したことが発表された。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】