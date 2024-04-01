Sexy Zone、新グループ名「timelesz」改名後初アリーナツアー決定 3人で7都市全25公演
【モデルプレス＝2024/04/01】Sexy Zoneの佐藤勝利、菊池風磨、松島聡が1日、グループ公式YouTubeチャンネルにてライブ配信を行い、新グループ名が「timelesz（読み：タイムレス）」であることを発表。さらに、改名後初となるアリーナツアーが決定したことも明かした。
【写真】セクゾ改名前ラストライブの4ショット マリウスも登場
2024年6月22日の北海道公演を皮切りに7都市全25公演。詳細は21時にFAMILY CLUB Official Siteで掲載予定。菊池は「挨拶まわりじゃないですけど、3人で各地をまわるアリーナツアーになります」と伝えた。
ほかにも5月29日・30日に京セラドーム大阪で開催する株式会社STARTO ENTERTAINMENT（スタートエンターテイメント）の「WE ARE! Let’s get the party STARTO！！」への“映像”出演（菊池・松島は会場にも登場）、timeleszの新メンバーを決める「timeleszオーディション」の開催も決定したことが発表された。（modelpress編集部）
＜北海道＞
真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
6月22日〜23日
＜愛知＞
Aichi Sky Expo
6月28日〜29日
＜静岡＞
エコパアリーナ
7月13日〜14日
＜神奈川＞
横浜アリーナ
7月19日〜23日
＜宮城＞
セキスイハイムスーパーアリーナ
8月3日〜4日
＜福岡＞
マリンメッセ福岡A館
8月11日〜12日
＜大阪＞
大阪城ホール
8月24日〜25日
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◆timelesz、Sexy Zoneから改名後初ツアー決定
2024年6月22日の北海道公演を皮切りに7都市全25公演。詳細は21時にFAMILY CLUB Official Siteで掲載予定。菊池は「挨拶まわりじゃないですけど、3人で各地をまわるアリーナツアーになります」と伝えた。
◆「We're timelesz Live Tour 2024 episode 0」公演一覧
＜北海道＞
真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
6月22日〜23日
＜愛知＞
Aichi Sky Expo
6月28日〜29日
＜静岡＞
エコパアリーナ
7月13日〜14日
＜神奈川＞
横浜アリーナ
7月19日〜23日
＜宮城＞
セキスイハイムスーパーアリーナ
8月3日〜4日
＜福岡＞
マリンメッセ福岡A館
8月11日〜12日
＜大阪＞
大阪城ホール
8月24日〜25日
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