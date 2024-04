◆timelesz、Sexy Zoneから改名後初ツアー決定

【モデルプレス=2024/04/01】Sexy Zoneの⁡佐藤勝利、菊池風磨、松島聡が1日、グループ公式YouTubeチャンネルにてライブ配信を行い、新グループ名が「timelesz(読み:タイムレス)」であることを発表。さらに、改名後初となるアリーナツアーが決定したことも明かした。2024年6月22日の北海道公演を皮切りに7都市全25公演。詳細は21時にFAMILY CLUB Official Siteで掲載予定。菊池は「挨拶まわりじゃないですけど、3人で各地をまわるアリーナツアーになります」と伝えた。

◆「We're timelesz Live Tour 2024 episode 0」公演一覧

ほかにも5月29日・30日に京セラドーム大阪で開催する株式会社STARTO ENTERTAINMENT(スタートエンターテイメント)の「WE ARE! Let’s get the party STARTO!!」への“映像”出演(菊池・松島は会場にも登場)、timeleszの新メンバーを決める「timeleszオーディション」の開催も決定したことが発表された。(modelpress編集部)<北海道>真駒内セキスイハイムアイスアリーナ6月22日〜23日<愛知>Aichi Sky Expo6月28日〜29日<静岡>エコパアリーナ7月13日〜14日<神奈川>横浜アリーナ7月19日〜23日<宮城>セキスイハイムスーパーアリーナ8月3日〜4日<福岡>マリンメッセ福岡A館8月11日〜12日<大阪>大阪城ホール8月24日〜25日【Not Sponsored 記事】