◆Sexy Zone、新グループ名発表 ファンネームも決定

【モデルプレス=2024/04/01】Sexy Zoneの⁡佐藤勝利、菊池風磨、松島聡が1日、グループ公式YouTubeチャンネルとInstagramにてライブ配信を行い、新グループ名が「timelesz(読み:タイムレス)」であることを発表した。新グループ名の由来は、元メンバーのマリウス葉さん、中島健人と5人で作詞した楽曲「timeless」。菊池は5人の思いを乗せたいと考えたときに「みんなで作った『timeless』が良いんじゃないか」と話が出たと説明し、「Sexy Zoneの歴史や今まで皆さんに見せてもらっていた夢やSexy Zoneとしての思いを継承していきたいという思いを込めて、つづりを『ss』ではなく『sz』にしました」と伝えた。

◆timelesz、新メンバーオーディション開催

◆timelesz、改名後初のアリーナツアー開催決定 事務所ライブにも出演

そして、ファンネームは「secondz」。「セコンズ」「セカンズ」どちらの発音にするかは、今後グループInstagramのアンケート投票にて決定するという。timeleszの3人が「時計の短針」だとすると、スタッフは「長針」、ファンは時計の「秒針」であると表現し、「何より秒針を刻まないとスタッフも僕らも動けない。そんな存在が僕らにとっての秒、“secondz”ということになります」とファンネームに込めた意味を話した。また、timeleszの新メンバーを決める「timeleszオーディション」の開催が決定。応募条件は日本で活動可能な18歳から30歳までの男性で、芸能プロダクション等の芸能活動を行う団体に所属をしていない人(ジュニアは応募可)。未経験者も歓迎で、自薦他薦は問わないという。詳細発表と応募の開始は5月を予定しており、特設サイト(http://timelesz-project.com/)にて随時情報を発信していく。最初に提案したという菊池は、生配信にて「今までSexy Zoneを応援してくださった方々と今まで以上の景色を見たいという思いで、このような決断に至りました。新しい夢に向かって走れるあなたを待っています」と説明。松島は「すごく話し合った。それなりの覚悟が必要だった」、佐藤も「覚悟を持って取り組もうと思ったし、参加してくれてるディレクターさんとも真剣な話し合いをした」と相談を重ねた結果、新メンバーオーディションの開催に至ったことを明かした。さらに、松島は「マリちゃん(マリウス)の代わりとかケンティー(中島)の代わりということではなく、これまでの活動にリスペクトを持ってくださる、そしてこれからtimeleszの一員として前向きに全力で僕らのことをサポートして、一緒に作り上げてくれる仲間を是非集められたらと思っているので、僕たちが作り上げてきたエンタメを一緒にこれから盛り上げてくれる方、本当にお待ちしています!」と呼び掛けた。あわせて、timeleszに改名後初となるアリーナツアーも決定。菊池、松島、佐藤の3人で、今年6月から北海道を皮切りに7都市全25公演を開催する。さらに、4月と5月に開催される事務所のライブ「WE ARE! Let’s get the party STARTO!!」に、timeleszが“映像”出演することも発表。佐藤は「Endless SHOCK」出演のためグループパフォーマンスは映像での出演となり、菊池と松島は佐藤の想いと共に、会場に登場する。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】