Sexy Zoneが公式YouTubeチャンネルにて、新しいグループ名を発表した。

新グループ名は「timelesz」(読み:タイムレス)。本日4月1日をもって、同グループ名で活動していく。改名後初となるアリーナツアーの開催も決定し、今年6月22日の北海道公演を皮切りに7都市にて計25公演の開催が予定されている。

さらに、新メンバーを募集するオーディションを開催することも決定した。新メンバーの数は未定で、『timeleszオーディション』と題されたtimeleszの新メンバーを決めるオーディションの詳細発表と応募の開始は5月を予定しているとのこと。ジュニアのメンバーも応募資格があり、応募が可能だという。

Sexy Zoneは、2011年にメジャーデビュー。2022年12月にグループ初のドームツアー『セクシーゾーン ドームツアー 2022 ザ・ハイライト』を開催し、2023年はさらに会場を増やし、3大ドームツアー『SEXY ZONE LIVE TOUR 2023 ChapterⅡ in DOME』を終えた。

2022年12月31日をもってメンバーのマリウス葉が卒業し、芸能界から引退。そして、2024年3月31日に中島健人が卒業、今後はソロとして活動することとなる。本日4月1日をもってグループ名を「timelesz」に改名し、佐藤勝利、菊池風磨、松島聡の3人で活動していく。

なお、4月10日に東京ドーム、および5月29日、30日に京セラドーム大阪にて行われる『WE ARE! Let’s get the party STARTO!!』には、timeleszは映像出演という形で参加。佐藤は『Endless SHOCK』出演のためグループパフォーマンスは映像での出演となり、菊池と松島は会場に登場する。

