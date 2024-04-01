THE BAWDIES、ニューアルバム『POPCORN』から「SUGAR PUFF」を4/3に先行配信
2024年1月1日に結成20周年、4月22日にデビュー15周年を迎え、ダブルアニバーサリーイヤーに突入しているTHE BAWDIESが、4月22日にリリースするニューアルバム 『POPCORN』から、新曲「SUGAR PUFF」を4月3日に先行配信する。
「SUGAR PUFF」は、イントロからポップなメロディに包まれ、ダブルアニバーサリーを祝福するハッピーソング。「LEMONADE」や「HAPPY RAYS」を思わせるような、“ロックンロール×ポップ”を感じる楽曲だ。
リリース情報
2024年4月3日（水）0時 配信開始
https://thebawdies.lnk.to/sugarpuff
2024年4月3日（水）0時より視聴リンク有効
リリース情報
2024.4.22（月）Release
■Limited Edition (THE BAWDIES CLUB) [初回限定盤+オリジナルGOODS]：￥8,000(tax in)
■Limited Edition (Victor Online Store) [初回限定盤+オリジナルGOODS]：VOSF-12737 /￥8,000(tax in)
■初回限定盤 [CD+DVD]：VIZL-2307 /￥5,000(tax in)
■通常盤 [CD only]：VICL-65950 /￥3,300(tax in)
【 CD収録内容 】
01. DO THE BOP!
02. POPCORN
03. SCREAM feat. 松尾レミ
04. SUGAR PUFF
05. GIMME GIMME feat. オカモトショウ
06. GET OUT OF MY WAY
07. STAND!
08. THIS OLD HEART OF MINE
09. DESTINATION IS 1969
10. RIDE TOUGH!
11. ROCK'N'ROLL MAN
【 DVD収録内容 】
20TH BIRTHDAY BASH at Billboard Live TOKYO 2024.1.21
I BEG YOU
EMOTION POTION
HOT DOG
KEEP YOU HAPPY
ROCK ME BABY
IT’S TOO LATE
SO LONG SO LONG
SCREAM
LEMONADE
JUST BE COOL
KEEP ON ROCKIN'
Documentary of "20TH BIRTHDAY BASH”
WASSHOOOI!! (Special ver.)
【 Limited Edition詳細 】
THE BAWDIES、ニューアルバム『POPCORN』の発売を記念して、初回限定盤にオリジナルグッズを同梱したLimited Editionを数量限定で販売。
アクリル”POPCORN”ブロック
アルバムのアートワークを立体的にデザインした三層レイヤーの重厚感のあるアクリルブロックとなっており、アートワークを余すことなく表現した、ここでしか手に入らないオリジナルグッズとなっている。
素材：アクリル
サイズ：高さ148mm × 横100mm × 奥行き20mm
※素材の特性や生産過程によって、表記サイズより誤差が生じます。あらかじめご了承ください。
※THE BAWDIES CLUB にて2024年3月3日(日)23:59までにご注文の方は発売日前日2024年4月21日(日)にお届けとなります。
※THE BAWDIES CLUB にて2024年3月4日(月)00:00以降ご注文の方とVICTOR ONLINE STOREにてご注文の方は発売日2024年4月22日(月)以降順次発送を予定しております。
【 予約・購入特典 】
下記オフィシャルファンクラブ、チェーン店、およびショッピングサイトにて、『POPCORN』 をお買い上げの方に、先着でオリジナル特典をプレゼント。特典は数に限りがございますので、お早めにご予約・お買い求め下さい。
●THE BAWDIES CLUB
「ゴールド免許証風ステッカー(4種類セット)」
●VICTOR ONLINE STORE／タワーレコード全国各店・タワーレコードオンライン／HMV全国各店・HMV&BOOKS online／TSUTAYA RECORDS 全国各店・TSUTAYA オンラインショッピング／楽天ブックス／セブンネット
「ゴールド免許証風ステッカー(4種類ランダム)」
ライブ・イベント情報
4月22日(月) 下北沢 SHELTER
OPEN 19:30 / START 20:00
シークレット・スペシャルゲスト：有
チケット料金：\3,966
■THE BAWDIES CLUBチケット最速先行■
受付期間：〜4月2日(火)23:59
チケットのお申込みはこちら
(※抽選・整理番号は「THE BAWDIES CLUB」先行が優先となります。)
■オフィシャル最速先行■
受付期間：〜4月2日(火)23:59
受付URL：https://w.pia.jp/t/thebawdies-thanksgiving/
ライブ・イベント情報
5月11日(土) 千葉 LOOK
5月12日(日) 浜松 窓枠
5月18日(土) 大分 DRUM Be-0
5月19日(日) 長崎 DRUM Be-7
5月23日(木) 水戸 LIGHT HOUSE
5月25日(土) 金沢 EIGHT HALL
5月26日(日) 長野 CLUB JUNK BOX
5月30日(木) 京都 磔磔
6月1日(土) 神戸 VARIT.
6月6日(木) 宇都宮 HEAVEN'S ROCK VJ-2
6月8日(土) 高松 MONSTER
6月9日(日) 岡山 YEBISU YA PRO
6月15日(土) 広島 LIVE VANQUISH
6月16日(日) 福岡 DRUM LOGOS
6月22日(土) 仙台 Rensa
6月23日(日) 盛岡 CLUB CHANGE WAVE
6月29日(土) 札幌 PENNY LANE24
6月30日(日) 旭川 CASINO DRIVE
7月6日(土) 大阪 GORILLA HALL OSAKA
7月7日(日) 名古屋 DIAMOND HALL
7月20日(土) ZEPP SHINJUKU
【THE BAWDIES 全国ツアー「POPCORN TOUR 2024」特設サイト】
https://thebawdies.com/contents/feature/popcorn-tour-2024