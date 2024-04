BiSの原点に立ち返り、グループ結成当初のモットーである"自給自足"を進めていくことを発表した。3月5日にメンバーのシオンエピックが脱退し、イコ・ムゲンノカナタ、クレナイ・ワールズエンド、トギー、ナノ3、ヒューガーの5人体制に移行したBiSだが、今後の活動を見つめ直していく中で、原点に立ち返りグループ結成当初のように”自給自足”をモットーに活動していくことを発表した。

BiS MAJOR 3RD ALBUM『NEVER MiND』



2024年2月28日(水)発売・初回生産限定盤(CD+Blu-ray+写真集)/ CRCP-40675 / 定価6,500円・通常盤(CD)/ CRCP-40676 / 定価3,300円1. R.U.N ※Age Factoryプロデュース2. STiLL BE CHiLD ※AxSxEプロデュース3. Olenimorph, Ole ※中村弘二プロデュース4. イーアーティエイチスィーナーエイチキューカーエイチケームビーネーズィーウーオム ※中野雅之(BOOM BOOM SATELLITES/THE SPELLBOUND)プロデュース5. LAZY DANCE ※フルカワユタカ(DOPING PANDA) プロデュース6. なまえをよんで フルカワユタカ(DOPING PANDA) プロデュース7. 青風 ※中村弘二プロデュース8. 僕の目を見つめて 君の世界になりたい ※中野雅之(BOOM BOOM SATELLITES/THE SPELLBOUND)プロデュース9. 悲しみを纏う男たちの行進 ※fOULプロデュース10. Sakura ※Age Factoryプロデュース11. NO CHOiCE ※AxSxEプロデュース【初回生産限定盤のみ】※スリーブ付きトールサイズデジパック仕様・2023.11.2 「INCREDIBLE BiS TOUR」FiNAL@Zepp Haneda フル収録・写真集50Phttps://bis.lnk.to/nevermind