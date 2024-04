MIYAVIが4月3日にリリースされる2部作アルバム『Lost In Love, Found In Pain』前編『Lost In Love』より、「Eat Eat Eat」のショートミュージックビデオが解禁された。ディレクターはアルバムデザインも担当したDarren Craigが務める。椅子に縛られたMIYAVIの周りを踊る4人の女性、刃物を突きつけられるMIYAVIなど衝撃的なシーンをとらえた作品となっている。

アルバム『Lost In Love』

2024年4月3日(水)リリース ※日本限定先行CDリリース

初回限定盤 LAMR-35030 (CD+アートピース) 6,600円(10%税込)/6,000円(税抜)

通常盤 LAMR-5030 (CDのみ) 3,190円(10%税込)/2,900円(税抜)



[収録楽曲]

1. Intro

2. Broken Fantasy

3. Eat Eat Eat

4. We Stay Up All Night (La Da Da Da)

5. Real Monster

6. Mirror Mirror

7. Dancing With The Dark

8. Tragedy Of Us

9. Last Breath

シングル「Running In My Head」

2024年5月8日(水)リリース

1. Running In My Head

2. Life Is Not That Long

今回は30秒ほどのショートミュージックビデオとなっているが、SNSではこのビデオには使われていないカットを複数のショートクリップとして、4月3日から投稿されていくとのことだ。