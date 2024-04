札幌ハンドメイドマルシェ実行委員会は、全国のハンドメイド作家が自分で制作したハンドメイド作品を展示・販売するイベント「札幌ハンドメイドマルシェ2024」をつどーむ(北海道札幌市東区)で2024年5月25日(土)・26日(日)に開催します。

なお、札幌ハンドメイドマルシェは本開催で3回目の開催となります。

札幌ハンドメイドマルシェ2024

日程 : 2024年5月25日(土)・26日(日) 11:00〜17:00

会場 : つどーむ

ブース数: 約1,300ブース(2日間合計)

入場料 : 当日券600円、前売券500円 (小学生以下は入場無料)

主催 : 札幌ハンドメイドマルシェ実行委員会

内容 : 全国のハンドメイド作家によるハンドメイド作品や手づくりフードの展示・販売、24種類のハンドメイド体験教室 等

札幌ハンドメイドマルシェは「ものづくり市民の作品発表の場の創出」および「作り手・買い手が直接交流するものづくりを軸とした市民マーケットの創出」を目的として開催します。

また、“市民が主役”であり、かつ“高い集客力”をもつハンドメイドイベントを開催することで、地域住民からのボトムアップによるものづくり文化の醸成、ならびに開催都市の地域活性化に寄与することも目指します。

北海道最大級のハンドメイドイベントとして、2022年5月に初開催し、今回が3回目となる「札幌ハンドメイドマルシェ」

前回開催では約9,000人の方々が来場しました。

開催当日は、会場面積10,000m2の「つどーむ」に、個性豊かなハンドメイドの作り手・買い手が集まり、2日間を通じて“ものづくり”を軸とした交流が広がります。

合計1,300ブースのハンドメイド作家が作るオリジナル作品・手づくりフードが集結!

全国各地から集まるハンドメイド作家による、アクセサリーやインテリア・雑貨、伝統工芸、ファッションなど、プロの作品と比べても遜色ない個性的・高品質な25,000点以上の手づくり作品が会場を埋め尽くします。

また、焼き菓子・パン・ジャム・紅茶など、こだわりの手づくりフードも出店され、ここでしか出会えない様々な種類のハンドメイド作品を楽しめます。

2日間で24種類のハンドメイド体験教室「マルシェのがっこう」開催!

老若男女を問わず、ハンドメイド未経験の方でも気軽に参加できる体験教室「マルシェのがっこう」を開催。

ハンドメイド作家が先生となり、アクセサリーからクラフト、ファンシー雑貨まで、世界にひとつ・自分だけのオリジナル作品づくりを体験できます。

体験教室は講座ごとに参加可能で、ハンドメイドマルシェにおける「コト消費」コンテンツとして人気のプログラムです。

<参考> 出店作品およびハンドメイド体験教室の紹介 (一例)

【アクセサリー・インテリア・雑貨等のハンドメイド作品】

シマエナガの木工雑貨 by Toridori

本革の指輪 by NiLco≒de

吹きガラスのコップ by 西根弘子

【焼き菓子・パン・ジャム・紅茶等のオリジナルフード】

北海道産小麦のパン by えん

スノーボールクッキー by KATAMiMi MoGEKo

無添加ジャム by くまごろう

【アクセサリー・インテリア雑貨・ファンシー雑貨等のハンドメイド体験教室】

クマのロールケーキ講座 by AtelierFrill HIROMI

ワイヤークラフト講座 by Honu*R

寄木のアクセサリー講座 by 工房 楓

※byに続く名称は制作者(体験教室の場合は講師)です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ハンドメイド作品や手づくりフードなど約25,000点以上が集結!札幌ハンドメイドマルシェ2024 appeared first on Dtimes.